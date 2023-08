Az intézményvezető reményét fejezte ki, hogy az elmúlt ünnepi évad fáradalmait legalább részben sikerült kipihenniük az alkalmazottaknak, mert a kormány költségcsökkentő tervei miatt sajnos nem lehetett zavartalan pihenésük. „Mert ha ez a terv életbe lép, az precedens nélküli nehéz helyzetbe sodorja az ország kulturális intézményeit. Az ötven főnél kisebb létszámú intézmények azonnali halálát jelentené, a nagyobbak esetében pedig, mint amilyen a Tamási Áron Színház is, a hosszan tartó agónia időszaka kezdődne el” – fogalmazott. Az intézmények összevonása, a 15 százalékos leépítés, az el nem foglalt, illetve felszabadult állások megszüntetése, valamint a 7,5 százalékra csökkentett költségvetés (Sepsiszentgyörgy esetében a 28,5-ről), lehetetlen helyzetet idézne elő – mutatott rá Pál Ferenczi Gyöngyi, majd reményének adott hangot, hogy a kulturális intézmények memoranduma és országos szintű tiltakozáshulláma, mint amilyen a sepsiszentgyörgyi gyászruhás megmozdulás is volt, meg fogja akadályozni ezt az intézkedést.



Új előadások

Áttérve az új évad terveire, Pál Ferenczi Gyöngyi elmondta, hogy máris folytatódnak Ivan Viripajev Iráni konferencia című darabjának próbái Bocsárdi László rendező irányításával, ezt a produkciót mutatja be az új évadban elsőként a társulat október elején. Október végén elkezdődik Kovács Dominik és Kovács Viktor Jégtorta című darabjának próbafolyamata Szilvay Máté rendezésében a kamarateremben, mely több megszakítással zajlik majd a február elejére tervezett bemutatóig. Ugyancsak október végén a művész személyzet elkezdi John Kander – Fred Ebb – Bob Fosse: Chicago című musicaljének korrepetálását, ez az előadás lesz a szentgyörgyi csapat idei szilveszteri produkciója Puskás Zoltán rendezésében. A következő előadás Eugéne Labiche A Lourcine utcai gyilkosság című darabjából készül Barabás Árpád irányításával, az évad utolsó produkcióját pedig Hegymegi Máté rendezi, aki több ízben dolgozott már a sepsiszentgyörgyi színház társulatával.

Felújítások, kiszállások

Szeptember folyamán részt vesz a színház a székelyudvarhelyi dráMA kortárs színházi találkozón a Napraforgó című előadással, október közepén pedig miniévadot tartanak itthon, mely során a Gyévuska, Oxigén, Napraforgó és Iráni konferencia előadásokat játssza a társulat, kiegészítve az M. Studio Mozgásszínház romeo@julia.com című előadásával, és egy, az Andrei Mureşanu Színház által ajánlott produkcióval. Az Oxigén című előadást, Pálffy Tibor rendezését beválogatták az idei Országos Színházi Fesztiválra (Festivalul Naţional de Teatru), melynek keretében október 21-én két alkalommal is bemutatják Bukarestben. Ezenkívül a csíkszeredai és marosvásárhelyi színházzal is előadáscseréket tervez a Tamási Áron Színház november és január folyamán.

Novemberben felújításra kerülnek a Tóték és a Hullámzó vőlegény című előadások, melyek iránt még mindig nagy az érdeklődés, és más produkciók felújításáról is szó esett: A sárkány, a Kaisers TV Ungarn, az Amikor telihold ragyog a turkáló felett, a Kártyások és az Aritmia.doc is újra műsorra kerülhet az idei évadban. A Reflex 5 Fesztivál őszre meghirdetett harmadik modulja technikai és anyagi okok miatt egyelőre még kérdéses.

Bábszínház

Péter Orsolya, a Cimborák Bábszínház vezetője is felszólalt a társulati gyűlésen, röviden beszámolva idei terveikről. Mint mondta, két bemutatót terveznek az idei évadra, az egyik a Szüntelen király című Tamási Áron-darab Nagy Lázár József rendezésében, ezt követően pedig A kis herceget állítja bábszínpadra Sepsiszentgyörgyön egy fiatal magyarországi rendező, Fodor Orsolya és csapata. Az adventi időszakban a Betlehem című előadást is újra műsorra tűzik, melyet tavaly újítottak fel Nagy-Kopeczky Kristóf közreműködésével. A tervek szerint különböző gyerekfoglalkozásokkal is összekötik majd ezt a produkciót. Kiszállásaik közül elsőként a Nagyváradon októberben szervezett, erdélyi magyar hivatásos bábszínházak találkozóján, a Fux Feszten való részvételüket említette a társulatvezető, majd egy nagybányai és a Székelyföld Napokra való meghívásról beszélt. Az évad második felére két egyéni produkciót is terveznek Pánczél Kata és Daróczi Klári bábszínészek előadásában. Ezenkívül Fabók Mancsi, a neves magyarországi bábművész is rendezne még egy előadást az évad végén.

Jegyárusítás

Az új évad előadásaira szeptember negyedikén reggel 10 órától indul a jegyárusítás a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon. A jegyiroda nyitvatartási programja: hétfőtől csütörtökig 9–16 óra, pénteken 9–13 óra között. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyit a pénztár. Érdeklődni lehet a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonon.