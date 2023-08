Helyreállt az áramszolgáltatás, néhol még dolgoznak

Szerda hajnalban, 3 órára sikerült helyreállítaniuk az áramellátást a szolgáltató csapatainak minden érintett városrészben – tájékoztatott Antal Árpád polgármester a közösségi médiában. Arra kérte a sepsiszentgyörgyieket, ahol nincs áram, illetve továbbra is problémát észlelnek az ellátásban, jelezzék azt az önkormányzatnak, hogy továbbíthassák az információkat az Electrica felé.

Mint arról korábban beszámoltunk, Sepsiszentgyörgyön 54 transzformátorállomás maradt ellátás nélkül a hétfő délben kezdődött meghibásodás nyomán, s ennek következtében mintegy 12 ezer háztartásban hosszabb-rövidebb idei nélkülözték az áramot. Antal Árpád polgármester kedd délutáni sajtótájékoztatója után a városháza nem sokkal 21 óra előtt ismertette, hogy a központ környékén helyreállt a szolgáltatás, este tíz óra előtt pedig az érintett közel hatvan transzformátorházból 27-et sikerült ismét üzembe helyezni, így a Csíki negyedbe is visszatért az áram. Az Electrica helyi, illetve Brassó és Hargita megyei csapatainak végül hajnali három órára sikerült elhárítani a megyeszékhelyen tapasztalt eddigi leghosszabb áramkiesést.

Lakossági visszajelzésekből szerda reggelre azonban kiderült, nem mindenhol örülhetnek a szolgáltatásnak, a Mihai Viteazul térről, a Váradi József és az Ág utcából is azt jelentették, hogy nincs áram, néhol pedig csak részleges a szolgáltatás, így például a megyei könyvtár épületében vagy az Attila-hegyen is. A szolgáltató munkatársai továbbra is terepen dolgoznak.

Antal Árpád polgármester egyébként Facebook-bejegyzésében arra kérte a lakosságot, jelezzék hozzászólásban észrevételeiket, hogy azokat továbbíthassák az Electrica vezetőségének. A szolgáltató felkérését tolmácsolva ugyanakkor azt kérte a sepsiszentgyörgyiektől, a következő időszakban amennyire lehet, csökkentsék az elektromos áram fogyasztását, hogy ne terhelődjön túl a hálózat és ne lépjenek fel újabb meghibásodások.