Gyűjtsük elkülönítve a lebomló hulladékot

A biológiailag lebomló vegyes hulladék helyes gyűjtésének fontosságára hívta fel a figyelmet közleményében a Tega Rt. Mint jelezték, a megyei statisztikák szerint a begyűjtött vegyes hulladéknak nagyjából fele lebomló anyag, amely rossz helyre került. Amennyiben a helyzet nem változik, az akár áremelést is eredményezhet.

A megyei hulladékgazdálkodási társaság ismertette, a következőkben fokozottan ellenőrzik majd a vidéki településekről begyűjtött vegyes hulladék összetételét, és amennyiben biológiailag lebomló szemét kerül a vegyesbe, nem fogják elszállítani. Hangsúlyozták, a hazai jogszabályok szerint vidéken az ügyfél maga kell hogy komposztálja a lebomló hulladékot, „ha nem is a székely hagyományos trágyadombon, de valamilyen általa választott egyszerűbb vagy komplikáltabb megoldás segítségével” – mutattak rá. A Tega egyébként nem is szállíthat vidékről lebomló hulladékot, amennyiben ezt megtennék, azért havonta személyenként 18 lejt kellene fizetni, ami 8 lejjel magasabb a vidéken alkalmazott illetéknél. Jelenleg csak a megyeszékhelyen és környékén, valamint Barót városából gyűjtik be a biológiailag lebomló hulladékot, az érintett településeken magasabb, személyenként 15 lej a szolgáltatás havi díja.

Máthé László, a Tega Rt. igazgatója kiemelte, az általa vezetett társaság minden tonna vegyes hulladékért fizet. „Ennek egy része a lécfalvi válogatóhoz megy, de nagy része adó, hiszen minden szolgáltatónak komoly összegeket kell fizetnie. Az egyik ilyen tétel a körkörös gazdasági illeték, amely pillanatnyilag 80 lej, jövőre azonban 100 százalékot drágul, azaz 160 lej lesz. Fontos, hogy minél kevesebb vegyes hulladék kerüljön a lerakóra, hiszen nem mindegy, hogy mekkora összeggel kell a hulladékelszállítás árát emelni, a drágítás pedig sajnos elkerülhetetlen lesz” – magyarázta.

A szolgáltató figyelmeztetett, a vegyes hulladékba kerülő biológiailag lebomló anyagok – a fű, az ágak, levelek és más növényi eredetű hulladék – sok vizet tartalmaznak, és ez a többletsúly a hulladékfeldolgozó mérlegén is megmutatkozik, ezért fontos ezeket elkülönítve összegyűjteni. A vidéken alkalmazott tüzetesebb ellenőrzés kapcsán Máthé László úgy fogalmazott: „nyilván nem fogunk egy banánhéj miatt a kapu előtt hagyni egy kukát, azonban ha sok a lebomló anyag benne, akkor nem lesz más lehetőségünk, mivel muszáj csökkenteni a vegyes hulladék mennyiségét, ellenkező esetben durván megdrágul a hulladékelszállítás”.

Az érvényben lévő hazai törvények értelmében a lakosságnak kötelessége elkülönítve gyűjteni az újrahasznosítható hulladékot (papír, karton, üveg, műanyag, fém), a biológiailag lebomló anyagokat (faág, fű, zöldség- és gyümölcshéj, kávézacc, tojáshéj, teafilter, falevél, nyesedék, használt papírtörlő stb.), valamint a vegyes hulladékot. A Tega Rt. szerint utóbbi kategóriába tartozik minden olyan hulladék, amelyet nem lehet újrahasznosítani és nem is lebomló: szennyezett műanyagok (vegyszeres, tisztítószeres PET-palackok, flakonok), személyi higiéniai termékek, pelenkák, textilhulladék (ruhák, cipők). A közlemény szerint a vegyes hulladék átválogatás nélkül, közvetlenül a hulladéklerakóra kerül, ahol több száz év alatt bomlik le.