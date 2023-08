Benedek-Huszár János polgármester a tervezet előterjesztésekor elmondta: a beruházás az országos helyreállítási terv keretében valósulna meg, az összköltség 6,24 millió lejt tesz ki, abból a város önrésze 132 ezer lej lenne. A bő hatszáz négyzetméteres alapterületű épület a kórház mögött, a bölcsőde számára megvásárolt terület első felén épülne meg, az önkormányzat partnere pedig a Diakónia lesz. A központban legalább ötven személy számára fognak változatos szolgáltatást nyújtani – többek közt pszichológiai, fizikoterápiás szakrendelés és gyógytorna is lesz –, de azokat is várják, akik társaságra, közös szabadidős tevékenységre vágynak. Az épületben helyt kap még az otthongondozásban részesülők ellátását biztosító mozgócsoport székhelye is. Ilyen már létezik, de azáltal, hogy átköltöztetik, egy önkormányzati tulajdonban levő épület szabadul fel – mondotta a városvezető.

A polgármester beszámolt arról is, hogy az előterjesztés előtt egyeztetett a két frakcióvezetővel, a pártelnökökkel és a városháza szociális téren dolgozó munkatársaival is, s mindannyian azon a véleményen voltak, érdemes a pályázaton részt venni, mert egyre több a rászoruló idős.

Tóth Anna, a Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó ágazatának vezetője úgy nyilatkozott, amikor a polgármesteri hivatal olyan partnert keresett, amelyiknek megvan a keretengedélye szociális szolgálat végzésére, szívesen mondtak igent a felkérésre.

A pályázat nem tette lehetővé, hogy már meglevő épületet modernizáljanak vagy alakítsanak át, de talán jó is, hogy így szól a kiírás – mondotta Tóth Anna –, mert így tényleg a célnak leginkább megfelelőképpen lesz megépítve. Lesz benne nagy- és kisterem, pszichológiai iroda, egészségügyi ellátóhely, kinetoterápiás terem és helyet kap a terepre járó otthongondozói csapat is. Jut pénz a berendezésre és a fejlesztési eszközök beszerzésére és egy, a nehezen mozgók központba való szállítását lehetővé tevő mikrobusz megvásárlására is. Ha az építkezést és berendezését követően marad némi pénz, abból legtöbb három hónapig a központ működtetésére is lehet költeni.

„A pályázat szerint a központnak legalább ötven embert kell kiszolgálnia. Természetesen nem egyszerre lesz ott ennyi ember: lesz, aki csak heti egyszer megy tornászni vagy fizikoterápiára, más háromszor fog belépni az ajtón, hogy tanácsadásban részesüljön vagy részt vegyen a kreatív, illetve fejlesztő tevékenységben, s lesznek, akik naponta bejönnek majd a társaságért és a program végéig ülnek, sőt, ott is étkeznek. A pályázat egyelőre csak azt teszi lehetővé, hogy a Barót és a hozzá tartozó öt falu lakóit szolgálja ki, de talán nem lesz akadálya, hogy idővel akár a környékbeli községekben élők is bejárhassanak majd” – nyilatkozta Tóth Anna.