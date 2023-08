Újabb szakképzések indulnak Kézdivásárhelyen

A képzéseket festő, mázoló, tapétázó szakmában ajánlják minden olyan érdeklődőnek, aki legalább befejezett általános iskolai és korábban szerzett építőipari végzettséggel rendelkezik, egészségügyi alkalmassági vizsgálaton a követelményeknek megfelel, és szívesen elsajátítaná a szakma fortélyait. Meglévő építőipari végzettség birtokában a képzési idő egy évre csökkenthető. A felsoroltak mellett szintén piacképes tudást szerezhetnek azon jelentkezők, akik tetőfedő szakmát szeretnének tanulni.

Ide olyan személyek jelentkezését is várják, akik esetleg már rendelkeznek korábbi ács vagy ács-állványozó végzettséggel (ez esetben a képzési idő akár fél évre is csökkenthető), illetve azokat is, akik legalább befejezett általános iskolai és korábban más szakmában szerzett építőipari végzettséggel rendelkeznek (ebben az esetben a képzést egy év alatt tudják lebonyolítani). Az egészségügyi alkalmasság igazolása ezen képzés esetében is szükséges.

Hasznos lehet bármelyik szakmai végzettség megszerzése azon munkavállalók, vállalkozók számára is, akik ugyan az adott területet ismerik, de a tevékenység folytatásához szükséges végzettséggel nem rendelkeznek. Fentebbi szakmákon kívül kiváló továbbképzési lehetőség már végzett festőknek a rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló szakmai képzés, mely felnőttképzési jogviszony keretében végezhető, 450 órás (kb. 10 hónap) időtartamban.

A felsorolt képzési lehetőségek mellett természetesen egyéb építőipari szakmákban is állnak az érdeklődők rendelkezésére, melyek a www.pollack.hu honlapon is megtekinthetőek. Jelentkezési lap és további információ a kezdiszakkepzes@gmail.com e-mail-címen igényelhető.