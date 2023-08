Óvóhelyre kellett menekíteni Novák Katalint Kijevben

Óvóhelyre kellett menekíteni Novák Katalin köztársasági elnököt Kijevben, miután légiriadót rendeltek el az ukrán fővárosban. Novák Katalin egy órán át volt egy óvóhelyen a kijevi kormányzati negyedben, a közösségi oldalára feltöltött videók és fotó szerint a kabinetfőnökével és a Terrorelhárítási Központ munkatársaival, akik a köztársasági elnök biztonságáért felelnek. Az államfő egy nemzetközi konferenciára érkezett Ukrajnába, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalt.

„Óvóhelyen légiriadó Kijevben” – ezzel a fotóval számolt be közösségi oldalán Novák Katalin, hogy szerda délután óvóhelyre kellett menekíteni őket Kijevben. Magyar idő szerint valamivel négy óra előtt légiriadókat adtak ki Ukrajna területein.

A bunkerbe vonulásról a köztársasági elnök videókat is közzétett, ezeken látszik, ahogy az államfő a Terrorelhárítási Központ munkatársaival is egyeztetett. A riadót először délen, a Mikolajivi területen rendelték el, de nem sokkal később Kijevben is.

Novák Katalin kedden érkezett Ukrajnába, Először Beregszászon találkozott a kárpátaljai magyarok képviselőivel. Szerdán megkoszorúzta a háború áldozatainak emlékfalát, majd meglátogatta az ukrán Gyermekjogi Központot is, ahol az ukrán parlament emberi jogi biztosa elmondta: Oroszországból eddig 386 gyermeket sikerült hazaszállítaniuk.

Novák Katalin megismerkedett Makszimmal is. A kisfiút korábban Oroszországba deportálták, de sikerült hazajuttatni.

Az államfő ezután olyan Kijev környéki településeket keresett fel, amelyeket közvetlenül sújtottak a fegyveres harcok. Délután részt vett a Krími Platform harmadik csúcstalálkozóján. A köztársasági elnök hangsúlyozta: egyértelműen ki kell állni Ukrajna mellett és el kell ítélni az orosz agressziót. Novák Katalin leszögezte, hogy Magyarország kész közvetítő szerepet vállalni az esetleges béketárgyalásokban.

Kijevi látogatása során a magyar köztársasági elnök négyszemközti megbeszélést folytatott Zelenszkij elnökkel. Közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből kiderül, hogy a következőkben állapodtak meg: közvetlen elnöki kommunikációs csatornát állítanak fel, elkezdik a két ország közötti kapcsolatokról szóló új dokumentum előkészítését, Magyarország bekapcsolódik az ukrán elnök által kezdeményezett békeformula egyeztetéseibe, kiemelten együttműködnek a háború által érintett gyermekek ügyében és mielőbbi előrelépést érnek el a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogai kapcsán.