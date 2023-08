Megszorítások felelősségvállalással

A kormány felelősségvállalással fogadtatná el az államapparátus reformját célzó törvénycsomagot – jelentette be tegnap Marcel Ciolacu kormányfő. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) ebben az esetben bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen, közölte az ellenzéki párt elnöke.

A felelősségvállalással elfogadott törvény esetében nem tartanak parlamenti vitát, s ha a képviselők megszavazzák a jogszabályt, az elfogadottnak minősül. Ha ellenben elutasítják, az a kormány bukását jelenti. Ezt a kockázatot vállalja a nagyobbik kormánypártot, a Szociáldemokrata Pártot (PSD) is vezető Ciolacu, aki a tegnapi kormányülés elején arról beszélt: kész kockáztatni kormányfői mandátumát, hogy elfogadtassa az államapparátus reformját, a fiskális kiigazítást és az adócsalás leküzdését célzó törvénycsomagot. „Semmi nem ijeszt meg. A rendszerben lévők nyomása ellenére egyetlen tapodtat sem fogok engedni” – fogalmazott a News.ro szerint Ciolacu a szakszervezetek ellenkezésére, sztrájkjaira utalva.

Ciolacu úgy nyilatkozott, hogy a kormány vízválasztóhoz érkezett. A románoknak tisztán kell látniuk, ki az, aki reformot és az ország előmenetelét akarja, és ki áll ellen, harcol az előjogokért és a gazdagokért. Ciolacu szerint az általa kijelölt út a járható, és kész határozottan végigmenni rajta. Hangsúlyozta: „egy tisztességes és mindenkivel méltányos Romániára” van szükség, és ehhez rendet kell teremteni a költségvetési káoszban, és fel kell venni a harcot az adócsalással. „A költségvetési pazarlás, az adócsalás és az illetékek kikerülése – ezek együttesen fékezik, egy helyben tartják Románia fejlődését” – mondta a kormányfő.

Hozzátette, Romániában jelenleg eurómilliárdok jutnak a törvényeket kijátszó, kiskapukat keresők zsebébe, vagy pazarolják el a számos intézmény fenntartására, ahelyett, hogy utakat, kórházakat vagy iskolákat építenének belőlük. „Ennek vége!” – nyomatékosította, hozzátéve, hogy a reformnak „mélyrehatónak és visszafordíthatatlannak” kell lennie.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen, ha az felelősséget vállal a parlamentben az „adóemelésekért” – jelentette ki tegnap az ellenzéki párt elnöke. Cătălin Drulă szerint Marcel Ciolacu miniszterelnök csaknem három hónapja sorra jelenti be a „látványos intézkedéseket”, ezek azonban nem valósulnak meg. „Ha lett volna bátorsága leállítani a pazarlást, már megtette volna, de nem elég bátor ehhez. Túl nagy a nyomás a pártklientúra részéről. Rendkívüli ülésszakot jelentett be a különnyugdíjak eltörlésére, de ezt sem vitte véghez, mert nem meri magára haragítani a kiváltságosokat” – fogalmazott.

Hozzátette, az USR mindent meg fog tenni, hogy megakadályozza a „visszaélésszerű adóemeléseket”. Ha a kormány felelősséget vállal a parlamentben a tervezett intézkedésekről szóló jogszabályért, bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kabinet ellen. „Valamennyi demokratikus pártot” felkérik, hogy csatlakozzon kezdeményezésükhöz, a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) azonban nem kívánnak szövetkezni – nyomatékosította Drulă.

Tegnap délelőtt Bukarestben a pénzügyminisztérium székháza előtt tüntettek, míg több városban spontán sztrájkba léptek az adóhivatalok alkalmazottjai a kormány tervezett költségcsökkentő intézkedései elleni tiltakozásként. Az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) közölte, hogy az ígért intézkedések a rendszer mintegy 22 ezer alkalmazottját érinthetik.