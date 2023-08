A fotográfia ünnepe Sepsiszentgyörgyön

Székelyföldi fotóklubok tagjai, független fotósok, a fényképezéssel ismerkedők mutatkoztak be a tegnapi sepsiszentgyörgyi szabadtéri fotókiállításon. Igazi jubileumi esemény, melynek szomszédságában több más tárlat is megtekinthető, hangoztatta a tárlatot tizedszer megszervező Toró Attila fotográfus.

Fotópiknik – ez a bejáratott neve az Erzsébet parkban hagyományosan megszervezett egynapos szabadtéri kiállításnak, a tegnapit a szokásos helyszínen, a zenepavilon környéki sétányokon tartották. Az augusztusi tárlat mindig a magyar fotográfia napjához kapcsolódik, ilyenkor egy napig láthatóak azok a fotók, amelyeket az alkotók meg kívánnak mutatni az érdeklődő közönségnek. A változatos tematikájú képeket fákra kifeszített madzagra aggatják, jelen vannak a székelyföldi fotósok, számukra ez egyben a találkozás lehetősége is, ugyanakkor a nézők is faggathatják őket. Meghitt, ünnepi pillanatok, tartalmas nyár végi kulturális rendezvény, melyet immár tizedik alkalommal szervezett meg Toró Attila sepsiszentgyörgyi fotográfus, aki ezúttal köszönetét fejezte ki „mindazoknak a fotósoknak, akik az elmúlt tíz év során jelenlétükkel, fotóikkal, bátorításukkal a rendezvény mellé álltak”. Illetve azért is hálás, mert befogadták azt az elképzelését, azt az elvét, „hogy igazi közösséget önzetlen, sokszor önfeláldozó, őszinte tetteinkkel építhetünk, alakíthatunk”. Érdeklődésünkre azt is elmondta, hatvannál több alkotó hozta el fényképeit Hargita és Kovászna megyéből, a rendezvényen néhány fotóklub is részt vett, a nézők négyszáznál több fényképet láthattak. A legfiatalabb kiállító a 12 éves Kurta Luca, két fotós pedig külföldről érkezett, ők sepsiszentgyörgyiek lévén hagyományosan részt vesznek a fotópikniken. A rangidős, nyolcvanesztendős Bortnyik György nyugalmazott fotóriporter Németországból hozta el Az arcok vallanak című kiállításának néhány képét, ezt a tárlatot 1977-ben a kolozsvári Korunk Galériában mutatta be. Lapunk volt munkatársa, Kovács József pedig Ausztráliából hozta el A világ végén című sorozatát.

Szintén a tegnap nyílt meg a parkban a sepsiszentgyörgyi Mohos Fotóklub éves tárlata is, ez szeptember első feléig megtekinthető. Hlavathy Károly klubelnök a fotópiknik kapcsán megjegyezte, „nagy ünnep, ennél nagyobb fotós fórum nem is kell”. Saját tárlatukról szólva elmondta, az továbbra is változatos tematikájú, a szerző dönti el, milyen képet kíván megmutatni, tizenöten állítanak ki, közülük a legfiatalabb a 14 éves Pénzes Ábel. Ugyancsak a parkban látható a korábban elhelyezett természetfotó-kiállítás, a zabolai Conservation Transilvania projekt képanyaga, amelyet háromszéki fotográfusok készítettek.