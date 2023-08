Ifjúsági csereprogrammal Észak-Macedóniában

Az INTO THE VIRTUAL (A virtuálisban) című ifjúsági csereprogram keretében 2023. augusztus 11. és 15. között a Zöld Nap Egyesület jóvoltából Kézdivásárhelyről öt fiatal – Kanabé Kinga Viktória, Kató Kincső Barbara, Németh Piroska Klaudia, Pénzes Botond Mátyás, Straua Medárd – és vezetőjük, Fozocoș George egyesületi tag utazott Észak-Macedónia Prilep nevű városába.

A nemzetközi találkozó célja az volt, hogy megismertessék a fiatalokkal, milyen lehetőségeik vannak az online világban, hogyan tudják céltudatosan és észszerűen használni azt. Az ott készült fotók az egyesület Facebook-oldalán tekinthetők meg.

Az első estét egy kis frappáns ismerkedős játékkal indítottuk, hogy megismerjük azokat a macedón és horvát résztvevőket, akikkel az elkövetkezendő napokban együtt fogunk tevékenykedni. A második napon vetettük bele magunkat igazán a program témájába. E napon és az elkövetkező reggeleken egyfajta ébresztővel, rövid, minden jelenlevőt bevonó bemelegítő játékokkal kezdtük a tevékenységeket.

Második napunk Prilepben szombatra esett, és kezdetben egy kiselőadást hallhattunk az Erasmus+ program előnyeiről, annak a szakaszairól és lehetőségeiről a különböző korosztályok számára. Itt többek között olyan érdekes fogalmakkal ismerkedhettünk meg, mint a „job shado­wing”, amely szakmai megfigyelést, szakmai továbbképző tanfolyamokat takar, de sok más hasonló területre is rávilágítottak. Ez az ismertetés nagyon hasznosnak bizonyult mindünk számára. Az ebédet és szünetet csoportos feladat követte. A csapatok nemzetiségek szerint alakultak, és a megvalósítandó előadásokat rendkívül kreatívan, ugyanakkor nevelő jellegűen találták ki. A mi csapatunknak színházi előadást kellett kreálnia, de voltak olyanok is, akik képzeletbeli tévés műsorban kellett gondolkodjanak, és így tovább. Minden kérdés, amelyet az előadásunkba bele kellett építeni, mesterséges intelligenciával kapcsolatos tudnivaló volt. Ugyanakkor észben kellett tartanunk, hogy a saját országunkra vonatkozóan kutakodjunk a kérdéseket illetően, és a mesterséges intelligencia aktuális előrehaladottságát/használatát is Romániára vonatkozóan mutassuk be a többieknek.

A nap végén, a kiértékelők után kikapcsolódás gyanánt a szervezők felvezettek minket a Marko’s Towers nevezetű kisebb hegyre. A hegytetőről lélegzetelállító panorámában volt részünk, de a hely történelmi jelentősége sem elhanyagolható. Egyértelműen megérte a fáradságos sétát Prilepnek a látványa magaslatról.

A vasárnap délelőttöt városfelfedező játékkal kezdtük, ahol Prilep különböző jellegzetességeit (szobrait, műemlékeit, óratornyot) kellett felkeresnünk kis csoportokban, majd ott adott feladatokat kellett elvégeznünk, mint például megtanulni egyes szavakat macedón nyelven, elénekelni egy macedón népdalt, illetve ismeretlen embereket tesztelni, hogy mennyire vannak tisztában az Erasmus programokkal, illetve a mesterséges intelligencia fogalmával. A délután folyamán a projekt témájának megfelelően mesterséges intelligencia alapján működő programokat, alkalmazásokat teszteltünk (verset, zenét kombináltunk, illetve különböző képeket készítettünk a programokkal). A napot interkulturális estével zártuk, ahol minden ország résztvevői bemutatták országukat, hagyományaikat, például egy-egy néptáncot, illetve hagyományos ételeiket, italaikat, amiket a többiek meg is kóstolhattak.

Az utolsó nap lehetőségünk adódott csoportonként kipróbálni különböző alkalmazásokat, amelyek nagy hasznunkra válhatnak, amikor online dolgozunk. Bővítettük ismereteinket, tanultunk egymástól, és olyan tudást sajátíthattunk el, amellyel magasabb fokra emelhetjük munkáinkat, projektjeinket. Kikapcsolódásként egy helyi aquaparkba mentünk, ahol a macedón és horvát társakkal szórakozhattunk, fürödhettünk, és jól érezhettük magunkat. Az oklevelek átadására este, nagyon jó hangulatban került sor, aminek megvolt a maga varázsa. Befejezésként a legnehezebb rész következett, amikor is el kellett köszönnünk egymástól, de örömmel és hálával gondolunk vissza erre a projekre, melytől olyan sokat kaptunk.

Kató Kincső Barbara és Németh Piroska Klaudia