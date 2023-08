Predoiu újraszervezné a rendőrséget

A liberális politikus bejelentette, hogy a Konstanca megyei rendőrfőnök lemondott, az alkalommal élve pedig „gyakorlatilag felszámolják a teljes megyei főkapitányságot”, és az ország legjobb szakembereinek bevonásával a „bűnözés mértékéhez igazított” új szervezeti struktúrát hoznak létre. A Konstanca megyei rendőr-főkapitányság új szervezeti felépítését miniszteri rendelettel fogadják el legtöbb 45 napon belül, azaz október 15-e körül. Ez egy kísérleti terv lesz, amely kiindulópontként szolgál majd a Román Rendőrség területi egységeinek átszervezéséhez – magyarázta. Addig is Mădălina Sorina Vlangăr főfelügyelőt nevezte ki a tisztségéből lemondott Constantin Glugă helyére.

„Konstanca megyében az elmúlt 5–10 évben elvesztettük a bűnözés elleni harcot. Most megteremtjük a feltételeket a harc újraindításához, az ellenséghez igazított formátumban és felszereltséggel” – nyilatkozta Predoiu, aki szerint a belügyminisztérium és az alárendeltségébe tartozó teljes törvényérvényesítő apparátus átalakításra szorul. „Ezt nem stratégiákkal és elméletekkel, hanem a terepen alkalmazott konkrét intézkedésekkel fogom elkezdeni” – közölte. Mint mondta, ezeket előbb Konstanca megyében vezetik be, majd az egész országra kiterjesztik. A Román Rendőrség átfogó átszervezésének „politikai-közigazgatási” alapját az augusztus 19-ei tengerparti tragédia jelenti, amely sorozatos hivatali mulasztások, eljárásbeli hiányosságok és hibák miatt következett be.

A balesetet – amelyben egy 20 éves lány és egy 21 éves fiú meghalt, egy 19 éves és két 20 éves személy pedig megsérült – egy 19 éves fiú okozta, aki elhagyta a helyszínt. Bár a baleset előtti órákban kétszer is megállította a rendőrség, mind a kétszer továbbengedték, noha rögtön kivonhatták volna a kocsit a forgalomból, mert nem volt kötelező biztosítása. A fiún csak alkoholtesztet végeztek, az nem mutatott ki semmit; utólag viszont kiderült, hogy háromféle drogot is fogyasztott (kokaint, amfetamint és metamfetamint), és emiatt már korábban is vizsgálták a hatóságok: 13 és 18 éves korában is eljárást indított ellene a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Ellenes Ügyészség (DIICOT) drogfogyasztás miatt, először azonban a kora, másodszor a nála talált kis mennyiség miatt ejtették az ügyet.