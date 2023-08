Bogdan Olar, az Argeș megyei katasztrófavédelem korábbi vezetője az LPG-állomásokra vonatkozó jogszabályok kapcsán elmondta, a hatályos törvény értelmében ilyen töltőállomást kertes házaktól legalább 20, társasházaktól legalább 40 méterre lehet csak telepíteni. De van kivétel: a távolság 30 százalékkal csökkenthető, ha bizonyos intézkedéseket tesznek, például falat húznak fel a töltőállomás és a szomszédos épület között egy esetleges robbanás hatásainak csökkentésére. Egy névtelenül nyilatkozó rendőr szerint azonban ezeket a szabályokat sem tartják be, és amikor ellenőrzés van, „a városházák, a megyei tanácsok és különösen a politika szintjén beavatkozások történnek”. Romániában az utóbbi években megnőtt az LPG-üzemű autók száma, ami annak is köszönhető, hogy a benzinhez és a gázolajhoz képest megfizethető áron lehet tankolni. A gazonline.ro honlap szerint jelenleg több mint 2200 LPG-töltőállomás van az országban, amelyeket csak ritkán ellenőriznek. A déli megyékben öt év alatt közel 60 LPG-töltőállomást ellenőriztek, de csupán néhány bírságot osztottak ki, és mindössze egyet zártak be. A többi működik, némelyikük a városközpontban, mindössze öt-hat méterre a társasházaktól vagy családi házaktól. (Krónika)

SZOVÁTAI SZÁLLODAHÁBORÚ. A magyar közpénzből építtetett Crystal Hotel megfojtja a szerényebb helyi vállalkozásokat: a július közepén átadott négycsillagos új szálloda a vendégeket és a személyzetet is elszívja a meglévő szállásadóktól, akik tisztességtelen konkurenciát látnak a magyar kormány támogatásával épült létesítményben. A Crystal Hotel tulajdonosa ugyanis 18 millió eurót kapott a Pro Economica Alapítványon keresztül, amivel a saját erőből fejlesztő helyi vállalkozók nyilván nem tudnak versenyezni. A Medve-tóból élő székely fürdővárosban egyébként a bővülő szálláshelyek dacára is csökken a turisták száma, de már ezek kiszolgálására is többen kénytelenek ázsiai munkaerőt alkalmazni; van, ahol külföldi szakács készíti a hagyományos székely ételeket. (Transtelex)