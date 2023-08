Székely Róbert intézményvezető lapunk érdeklődésére elmondta, ezúttal egy férfi, illetve egy nő hagyta el a létesítményt, mindketten munkát találtak, kereskedelemben dolgoznak elárusítóként, árufeltöltőként. Lakást is találtak számukra, keresetükből ki tudják fizetni a bérleti díjat. Az új életkörülmények kialakításában számíthatnak a szeretetszolgálat munkatársainak támogatására, mint azt Székely Róbert korábban is jelezte, bátorítják mindazokat, akik saját útjukra lépnek. Követik sorsuk alakulását, próbálnak megtanítani olyan fontos dolgokat, mint például a kereset beosztása, illetve számos hasznos rutin kialakítását, mint amilyen a számlák befizetése. Emellett találkozókat szerveznek, beszélgetnek velük, mert fontosnak tartják, hogy érezzék, nem csak fizikailag vannak mellettük, de lelkiekben is – mutatott rá az intézményvezető. Az immár elárusítóként dolgozó hölgy korábban hét hónapon át volt a hajléktalanszálló rendszeres látogatója, az ugyancsak önálló élettel próbálkozó férfi pedig több éven át vette igénybe a szolgáltatásokat. Ő időszakos munkával, állatok gondozásával jutott korábban némi keresethez, most azonban stabil munkája van.

Nyári időszakban a Csíki negyedi hajléktalanszállón mintegy húszan húzódnak meg éjszakánként, és működik a tavaly szeptemberben indított kiegészítő szolgáltatás, a nappali foglalkoztató is, ahol szociális munkás és pszichológus vezetésével egyéni és csoportos beszélgetéseken vesznek részt. Míg tavaly belső munkálatokat, meszelést és kisebb javításokat végeztek önerőből, a hajléktalanszálló látogatói idén az épület körül tevékenykedtek, virág- és magaságyásokat alakítottak ki, padokat készítettek, rendezték a zöldövezetet, kaszáltak, gyomláltak, fákat vágtak ki – ismertette Székely Róbert.