Orbán Viktor: hívjuk vissza Trumpot

A harmadik világháború veszélyére figyelmeztetett és mielőbbi békét sürgetett az orosz–ukrán háborúban Orbán Viktor miniszterelnök a Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiségnek adott interjúban, amely közép-európai idő szerint tegnap hajnalban jelent meg Carlsonnak az X (volt Twitter) közösségi oldalán. Beszélt arról is: meg kellene állapodni az oroszokkal egy új biztonsági architektúráról, hogy „biztonságot és szuverenitást biztosítsunk Ukrajnának”, de nem NATO-tagságot. Az interjút Donald Trump amerikai elnök és Elon Musk, az X platform tulajdonosa is megosztotta.

„Nagyon veszélyes időket élünk. A harmadik világháború ott kopogtathat az ajtónkon” – mondta a magyar kormányfő, hozzáfűzve: ezért nagyon óvatosnak kell lenni. „Mindig ezt üzenem Amerikának is, például a NATO-csúcstalálkozón: legyenek óvatosak!” Ha bármely nyugati ország katonát küldene a harcmezőre, az közvetlen háborút jelentene a Nyugat és Oroszország között, és akkor „rögtön benne találnánk magunkat egy harmadik világháborúban”. Tehát ez most egy nagyon veszélyes pillanat – összegzett. Orbán Viktor a béke mellett érvelve kiemelte: Ukrajna területén él egy jelentős, több mint 150 ezres magyar kisebbség. „Magyar katonák halnak meg Ukrajnáért ukrán állampolgárokként. (...) A magyar nemzet, mi is naponta veszítünk el életeket” – mondta.

Orbán Viktor megerősítette álláspontját, hogy a jelenlegi amerikai elnök, Joe Biden stratégiája, amely „valamilyen módon szét akarja zúzni az oroszokat”, nem fog működni. E stratégia szerint az ukrán katonák harcolnak, a NATO bizonyos tagországai pedig pénzzel finanszírozzák, és katonai eszközökkel támogatják ezt a harcot. „Mi, magyarok a legelejétől kezdve egyértelművé tettük az álláspontunkat: ez rossz stratégia; és most, másfél évnyi háború után egyértelmű, hogy ez rossz stratégia” – hangsúlyozta a miniszterelnök. A harctéren végül a katonák száma fog számítani. És az oroszok ebben sokkal erősebbek, jóval többen, sokkal többen vannak, mint az ukránok. „Meg kell értenünk, hogy nem tudjuk őket a jelenlegi módszerrel legyőzni. Lehetetlen. Nem fogják meggyilkolni a vezetőjüket. Sosem fogják feladni. Egyben fogják tartani az országot és meg fogják védeni” – mondta Oroszországról, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnökről.

Orbán Viktor leszögezte: az egyetlen megoldás a béke. Ha az Egyesült Államok békét szeretne, akkor már másnap reggel béke lenne. Ha nem jön pénz és felszerelés Nyugatról, különösen az Egyesült Államokból, akkor a háborúnak vége van – mondta a kormányfő, nyomatékosítva: „a megoldás az Önök kezében van”; csak az Egyesült Államok képes erre, senki más, az ukránok ezt nem tudják megoldani. Persze mindez az ukránokról szól, nem lehet őket figyelmen kívül hagyni, be kell őket vonni, de az igazi tényező nem Ukrajna, hanem az Egyesült Államok akarata – hangsúlyozta a miniszterelnök. „Hívjuk vissza Trumpot! Ez az egyetlen kiút” – jelentette ki Orbán Viktor, összehasonlítva Joe Biden, valamint elődje és kihívója, Donald Trump külpolitikáját. Az elmúlt néhány évtized legjobb külpolitikája volt az övé. Nem kezdett semmilyen új háborút. Jól kezelte az észak-koreaiakat és az oroszokat, még a kínaiakat is. Olyan politikát folytatott, mely a lehető legjobb volt a Közel-Kelet számára – fejtette ki Trumpról a magyar kormányfő. Szerinte ha ő lett volna az elnök abban a pillanatban, amikor az orosz támadás kezdődött, az oroszok nem tehették volna ezt meg. „Tehát Trump az, aki megmentheti a nyugati világot, és talán az emberiséget is az egész Földön. Ez, ez az én személyes meggyő­ződésem.”

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok még mindig a világ első számú nagyhatalma. „Ha Önök valakit kritizálnak, akkor az embernek nagyon óvatosnak kell lennie azt illetően, hogy azt miként kezeli” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a jelenlegi demokrata kormányzat rendszeresen ezt teszi Magyarországgal. Ez azonban „nem Amerika hangja, hanem az Egyesült Államok kormányának hangja, nem minden amerikai ítéli meg úgy a helyzetet, mint a kormány” – szögezte le. Kijelentette, hogy „a republikánusok sokkal közelebb állnak hozzánk az értékeket illetően”, az előző elnök, Donald Trump „értékalapon Magyarország barátja, történelmileg és teljes szívvel”.

Az interjú azon részét, amelyben Orbán Viktor Trumpot méltatja, a volt amerikai elnök is megosztotta. „Köszönöm Orbán Viktor” – írta közösségi oldalán Donald Trump. Elon Musk, az X platform tulajdonosa szintén megosztotta a beszélgetést „Érdekes” megjegyzéssel, és megemlítve, Magyarország keményen próbálja kezelni a termékenységi arányszám problémáját. Hozzászólt bejegyzéséhez Novák Katalin magyar köztársasági elnök, aki meg is hívta egy demográfiai konferenciára Budapestre a Tesla-vezért. Az interjút tegnap délutánig 57 millióan tekintették meg.