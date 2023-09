A vádhatóság szerint Clotilde Armand 2022-ben áprilisban bruttó 3744 lejjel, májusban 5616 lejjel, júniusban 3744 lejjel, júliusban 5616 lejjel növelte ily módon a bérét. Az ügyészség az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) feljelentése alapján indított büntetőeljárást a polgármester ellen.(Krónika)

HARMINCNÉGY ÁGY VAN. Összesen 34 súlyos égési sérült ellátására alkalmas kórházi ágy van Romániában, ebből 24 a felnőtt, 10 pedig a gyermek betegek számára – közölte Alexandru Rafila egészségügyi miniszter, aki szerint két éven belül további 20 ilyen ágyat helyeznek üzembe a Bukarestben, Temesváron és Marosvásárhelyen épülő szakklinikákon. Ezek a beruházások pénzhiány miatt le voltak állítva, de újraindították a munkálatokat – jelentette ki. A súlyos égési sérültek kezelési lehetőségei a crevediai robbanás miatt váltak ismét aktuálissá; az ágyak száma azért bizonytalan, mert augusztus elején az egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy országszinten hat nagy felületen megégett személyt tudnak megfelelő körülmények között ellátni. (Mediafax/Főtér)

EGY KAMASZ SZÓRAKOZOTT. 15 éves fiú küldözgetett bombafenyegetéseket különböző intézményeknek – főleg bukaresti kórházaknak és az egészségügyi minisztériumnak – közölte a rendőrség. Az elmúlt napokban több kórház kapott fenyegető levelet, amelyben az állt, hogy több bombát helyeztek el az épületben, ezek nemsokára felrobbannak, és sokan meghalnak majd; mindegyik levelet ugyanarról az e-mail-címről küldték. A rendőrség, a maffiaellenes ügyészség (DIICOT), és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) összehangolt nyomozása egy kamaszhoz vezetett, akiről csak annyit árultak el, hogy román állampolgár. (Spotmedia)

DROGFOGÁS. Több mint hárommillió euró értékű kábítószert (közel 1,2 millió darab alprazolam hatóanyagú tablettát) próbált meg becsempészni Romániába egy bolgár állampolgár a Dolj megyei becheti határátkelőn egy napraforgómagot szállító kamion rakterében. A férfit 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték, a tablettákat elkobozták. Az ügyben a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) vizsgálódik. (Agerpres)

KIZSUPPOLNÁ A PÁRTBÓL. Kérni fogja Crevedia polgármesterének kizárását a Szociáldemokrata Pártból (PSD) – jelentette be Marcel Ciolacu pártelnök; nincs szükség olyan emberekre, akik „nem tudták”, és nem bánják a közösségüket érő tragédiákat. Florin Petre crevediai polgármester ugyanis azt állította, hogy semmit nem tudott a három éve illegalitásban működő, szombaton felrobbant autógáz-töltőállomásról. Ciolacu szigora azért is érdekes, mert a szintén PSD-s caracali polgármestertől nem határolódott el; igaz, hogy Ion Doldurea maga függesztette fel párttagságát, ahogy kiderült, hogy a fia által működtetett céggel bajok vannak. A gáztöltőállomásos vállalkozást egyébként az apa indította el, az üzlet azonban akkor ugrott meg, amikor polgármesterré választották. (Digi24)

A DROGCSATÁT IS ELVESZTETTÜK. A felnőttek drogfogyasztása elleni küzdelemben is alulmaradtunk – jelentette ki Cătălin Predoiu belügyminiszter alig egy nappal azután, hogy nyilvánosan beismerte: elvesztettük a bűnözés elleni harcot. A liberális politikus ugyan Konstanca megyéről beszélt (a bedrogozott fiú által okozott halálos gázolás kapcsán), de elmondta, hogy az egész országban újra kívánja szervezni a rendőrséget. Ehhez adódik hozzá, amit a drogfogyasztásról már másfél hónapja közölt a rendőrfőnökökkel, most pedig egy interjúban is elmondott. Predoiu szerint újra kell gondolni az egész drogellenes küzdelmet, de elsősorban a fiatal generációk megmentésére kell összpontosítani, mert a hivatalos statisztikák szerint tízből két 15–24 év közötti fiatal fogyasztott már legalább egyszer kábítószert, a 16 évnél fiatalabbak közül pedig tízből egy. (DCNews)