A Sepsi OSK II. pénteken hazai környezetben, végig uralt mérkőzésen 5–0-ra diadalmaskodott az újonc Viitorul Curița felett a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság második fordulójában. A Kézdivásárhelyi SE második mérkőzését is elvesztette az idényben, szombaton 4–0-ra kikapott a Zernesti Olimpic vendégeként.

Remekül kezdte a találkozót Valentin Suciu csapata, amely a 6. percben megszerezte a vezetést. Vlad Toma tört kapura, elhúzta a labdát a kapus mellett és a bal alsóba gurított (1–0). A hazai együttes többet birtokolta a labdát és veszélyesebben játszott, Fehér Szilárd lövését Rareș Martin szögletre tolta, azonban a vendég kapus a 16. percben már tehetetlen volt, Andrei Ene beívelése után Kocsis Norbert a bal felsőbe tekert (2–0). A sepsiszentgyörgyi gárda a folytatásban sem lassított, Andrei Mitu lehetőségét védte a hálóőr, majd Iustin Grigore távoli próbálkozása kevéssel elszállt a keresztléc felett. A vendég alakulat félóra elteltével kiszabadult a szorításból, a 38. percben szépíthetett volna, viszont Ciprian Sincu-Scripa fejese elkerülte a jobb felsőt. Szünet előtt közel járt előnye növeléséhez a Sepsi OSK II., ám Andrei Stanislav kapáslövése pontatlan volt. A második félidőben sem változott a játék képe, az ellentámadásokra berendezkedő Viitorul Curița alárendelt szerepet játszott. A házigazdák az 59. percben ismét betaláltak, Toma a védőket kicselezve 15 méterről a jobb alsóba lőtt (3–0). Nem sokkal később Fehér Szilárd is feliratkozott a gólszerzők közé (4–0), majd a Bákó megyei csapat előtt is adódott lehetőség, de Niczuly Rajmund szögletre ütötte Vasile Padovei lövését. A hajrában Dobozi Krisztián lehetőségét a kapus lábbal hárította, aztán a ráadásban Kocsis másodszor is eredményes volt, beállítva a végeredményt (5–0).

3. Liga, alapszakasz, 2. forduló: Sepsi OSK II.–Viitorul Curița 5–0 (2–0).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Andrei Florin Vremăroiu (Târgovişte). Sepsi OSK II.: Niczuly – Popa, Moroşanu, Folea, Mitu (Dobozi, 69.), Grigore (Sandu, 69.), Ene, Stanislav (Rența, 57.), Kocsis, Toma (Crantea, 60.), Fehér (Horciu, 69.). Edző: Valentin Suciu. Viitorul Curița: Martin – Sincu-Scripa, Ianău, Ardeleanu, Ghenici, Maxim (Toader, 61.), Romanescu (Moței, 46.), Gîrneață, Neculai, Mihai (Maftei, 46.), Padovei. Edző: Ciprian Giani Florean. Gólszerzők: Toma (6., 59.), Kocsis (16., 90+1.), Fehér (63.). Sárga lap: Toader (63.).

További eredmények: FC Câmpulung Muscel–Brassói Kids Tâmpa 3–1 (gólszerzők: Ghiță 30., Matei 62. – tizenegyesből, Sajin 68., illetve Clinci 82.), Zernesti Olimpic–Kézdivásárhelyi SE 4–0 (gsz.: Marinescu 22. – tizenegyesből, 61., 66. – tizenegyesből, Ilie 71.), Tatrang–Székelyudvarhelyi FC 0–3 (gsz.: Boția 23., Becze 36., Simó 59.), Brassói SR–Barcarozsnyói Olimpic 1–4 (gsz.: Gomboș 90., illetve Drugă 14. – tizenegyesből, 21. – tizenegyesből, 68., Alupoaie 49.).

A táblázat:

1. Barcarozsnyó 2 0 0 8–2 6

2. Câmpulung 2 0 0 8–2 6

3. SZFC 2 0 0 4–0 6

4. Sepsi OSK II. 1 0 1 5–3 3

5. Kids Tâmpa 1 0 1 4–3 3

6. Zernest 1 0 1 5–5 3

7. Brassói SR 0 0 1 1–4 0

8. KSE 0 0 2 0–5 0

9. Curiţa 0 0 1 0–5 0

10. Tatrang 0 0 2 1–7 0

A 3. forduló programja: * péntek: Brassói Kids Tâmpa–Zernesti Olimpic (17 óra), Székelyudvarhelyi FC–Brassói SR (17 óra) * szombat: Viitorul Curița–FC Câmpulung Muscel (17 óra), Barcarozsnyói Olimpic–Sepsi OSK (17 óra), Kézdivásárhelyi SE–Tatrang (17 óra).