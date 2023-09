A néhai Sepsi Futsal csapatának egykori játékosával, Radu Burciuval fémjelzett Luceafărul Buzău otthonában vendégeskedett szombaton a Sepsi-SIC alakulata, amely Bende góljával már a 20. másodpercben vezetést szerzett (0–1). A 4. percben Máthis tovább növelte a sepsiszentgyörgyiek előnyét, majd a nyolcadikban Bende duplázott (0–3). A magabiztos előny tudatában kiengedtek a mieink, a házigazdák ezt kihasználva Burciu találatával szépítettek, majd a 15. percben Iacob másodszor is megzörgette hálónkat (2–3). Kevéssel később Veress negyedszer is bevette a Buzău kapuját (2–4), amire Bobe válaszolt az első félidő hajrájában (3–4).

Mánya Szabolcs a szünetben felébresztette csapatát, amely innen tovább már nem engedte ki kezéből az irányítást. A 29. percben Bobe kiállításával emberhátrányba került a buzăui csapat, ekkor Demeter köszönt be (3–5). Három perccel később egy érthetetlen bírói ítélet után Veress is mehetett zuhanyozni, ám a Seps-SIC kivédekezte a Luceafărul kétpercnyi emberelőnyét. A harminchatodik percben Mánya is feliratkozott a gólszerzők listájára, majd ugyanabban a percben Bende triplázott, és beállította a 3–7-es végeredményt.

„A találkozó első tíz perce nagyon jól indult számunkra, hiszen nagyon korán gólt tudtunk szerezni, és 3–0-ra is vezettünk. Innen azonban kiengedtünk, és a Buzăunak sikerült felzárkóznia. A szünetben felráztam a fiúkat, és a második félidő már remekre sikeredett. Nem vagyunk elégedetlenek, hiszen begyűjtöttük a győztesnek járó három pontot” – nyilatkozta érdeklődésünkre Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 2. forduló: Luceafărul Buzău–Sepsi-SIC 3–7 (3–4). Buzău, Romeo Iamandi Sportcsarnok. Mintegy 150 néző. Vezette: Florin Aurelian Macovei (Galac) és Ionel Boharu Predescu (Buftea). Luceafărul: Chivulescu–Bobe, Burciu, Bogdan, Oprea (cserék: Danciu, Anton, Poterașu, Alexandru, Iacob, Leu, Malăila, Coman). Edző: Radu Burciu. Sepsi-SIC: Dospinescu–Bende, Veress, Iakab, Csog (cserék: Korodi, Papp, Demeter, Mánya, Szőcs, Máthis, Gáll). Edző: Mánya Szabolcs. Gólszerzők: Burciu (9.), Iacob (15.), Bobe (20.), illetve Bende (1., 8., 36.), Máthis (4.), Veress (17.), Demeter (29.), Mánya (36.). Sárga lap: Bobe (2., 29.), Burciu (18.), illetve Veress (6., 32.), Gáll (29.), Iacab (34.). Kiállítva: Bobe (29.), illetve Veress (32.).