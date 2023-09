Csutak Levente grafikai kiállítása Kézdivásárhelyen

A jelenlévőket házigazdaként Dimény Attila múzeumvezető köszöntötte, emlékeztetve arra, hogy a jeles grafikus Háromszék szülöttje, aki többek között Gergely Istvánnal, Márton Árpáddal és Plugor Sándorral volt osztálytárs a marosvásárhelyi művészeti középiskolában. 1964-ben fejezte be a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolát, első munkahelye Nagyszebenben volt, ahol rajztanárként dolgozott. 1968-tól Brassóban él, abban az évben az Új Idő, 1969-től pedig a Brassói Lapok hetilap grafikai szerkesztője volt. Képzőművészeti kritikái, esszéi is itt jelentek meg. Első kézdivásárhelyi egyéni kiállítása 1986. szeptember 21-én nyílt meg az akkori Ifjúsági Klubban. A következő egyéni tárlata 2005-ben a Vigadóban volt, amikor a csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó Műterem sorozatában megjelent a róla és munkásságáról szóló kötet. A házigazda azt is elmondta: habár a mostani a harmadik kézdivásárhelyi egyéni kiállítása, Csutak Levente 1990 óta rendszeresen jelen van a március 15-ét köszöntő ünnepi tárlatokon, 1993 óta pedig az Incitato táborokban, illetve tárlatokon.

A kiállítást Deák Ferenc műkritikus nyitotta meg. „Csutak Levente hisz abban, hogy minden sikertelenség ellenére az élet szép, és döntéseink során mérleget kell tartanunk a jó és a rossz küzdelme között” – hangsúlyozta.

Csutak Levente a megnyitó alkalmából papírra vetett sorait olvasta fel, majd Biszak Beáta, a Bod Péter Tanítóképző tizenegyedik osztályos tanulója népdalcsokrot adott elő. A kiállítás október 8-ig tekinthető meg.