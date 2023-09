Ez a címe a Székely Nemzeti Tanács tegnapi közleményének, melyben Izsák Balázs, a szervezet elnöke hangsúlyozza: Magyarország kormányához hasonlóan a székelyek is fegyverszünetet és béketárgyalást sürgetnek.

Az emberek békére születnek, ezért Magyarország kormányának békepárti álláspontja egyetemes vágyat, természetes emberi törekvést fejez ki a népek közötti erőszakmentes, alkotó együttműködésre – áll az SZNT dokumentumában, mely emlékeztet: a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete már 2003. július 7-i alakuló ülésén elkötelezte magát a béke és az Európa Tanács elvei és céljai mellett, amelyek előmozdítják az autonómiát és a népek önrendelkezési jogát Európában.

A testület tagjai nyilatkozatban üdvözölték az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2003/1334-es számú, Andreas Gross jelentése alapján elfogadott határozatát. Ez a határozat a területi autonómiát ajánlja a konfliktusok megelőzésére az európai államoknak. Ezt követően 2014. november 8-án a Székely Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen tartott ülésén határozta el a gyűlés vendégeként jelen lévő Tőkés Lászlóval és Andreas Gross-szal, hogy az Európa Tanács határozata mellett közösen fognak fellépni az Európai Unióban. Erre 2016. április 19-én, az Autonómia és stabilitás című konferencián került sor.

Amint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Tucker Carlson amerikai műsorvezetőnek adott interjújában is elmondta, vannak olyan értékek, mint Isten, nemzet, család, amelyek fontosabbak az egyénnél, és ezeket magasabb szinten kell szolgálni – mutat rá a közleményben Izsák Balázs, majd így összegez: „Ez a gondolkodásmód kiterjed Székelyföldre is. A háború ellentétes a keresztény elvekkel, szétveri a nemzetet és tönkreteszi a családokat. A székelyek is békét akarnak.”