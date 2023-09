Újjáépül a zabolai Csipkés tábor

Két döntést is hozott augusztusi ülésén Kovászna Megye Tanácsa a zabolai Csipkésben lévő diáktáborral kapcsolatosan. Az önkormányzat már a múlt év decemberében elhatározta, hogy a több mint 35 éves főépületet, valamint a két melléképületet lebontják és helyettük korszerű ingatlant építenek fel, a szükséges tanulmányok elkészíttetésével pedig a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolát bízták meg. Az augusztusi tanácsülésen egyebek mellett a bontáshoz szükséges vagyonáthelyezésre és a megvalósíthatósági tanulmányra is rábólintottak a testületi tagok. A beruházás becsült értéke 12,5 millió lej, amit európai uniós forrásokból szereznének meg.

Amint arról decemberben beszámoltunk, az önkormányzat kökösi kihelyezett ülésén elfogadták a táborra vonatkozó elképzelést és a tervezési tárgykört. Már akkor elhangzott, hogy európai uniós forrásokra pályázik a megye, melyből korszerű épületeket hoznak létre a jelenlegiek helyén. Az ingatlan legkevesebb 50 személy elszállásolására lesz alkalmas, illetve konferenciatermet és ebédlőt is magában foglal. A beruházást – a terveket, tanulmányokat leszámítva – akkor több mint 13 millió lejre becsülték. Szintén akkor bízták meg az önkormányzat alárendeltségébe tartozó népiskolát, hogy a megvalósíthatósági tanulmányt készíttesse el. Ez megtörtént, így most a testület elé lehetett terjeszteni mind a tanulmányt, mind a műszaki-gazdasági mutatókat tartalmazó iratcsomót.

Utóbbi arról is rendelkezik, hogy a három épületet, melyek jelenleg a tervezett helyén állnak, lebontják. A beruházásba a bontási munkálatokat is belefoglalják, együtt írják ki majd közbeszerzésre. A bontás egyik előfeltétele, hogy a terület és az épületek a megye közvagyonából annak magánvagyonába kerüljenek át. A testületi tagok most erre is rábólintottak.

Gáj Nándor, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola vezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy várhatóan az ősz folyamán a Regionális Operatív Program keretében lehetőség lesz vissza nem térítendő európai uniós támogatásokat lehívni táborfelújításra. Csak a megyei önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, alárendelt intézmény, mint a népiskola, nem. Ezért volt szükség a decemberi döntésre, miszerint a megyei önkormányzat megbízza a népiskolát az előtanulmányok elkészíttetésével.

A statikai előtanulmányok megerősítették, hogy a tábor több mint 35 éves főépülete, illetve a konyha és a raktárépületek már nem felelnek meg semmilyen jelenlegi elvárásnak, s nem éri meg pénzt áldozni a felújításra. Ez még egy érv amellett, hogy egy új, háromszintes, 1500 négyzetméter hasznos felületű épületet hozzanak létre, két-három ágyas, külön mosdókkal ellátott szobákkal, ahol bármely évszakban ötven személyt el lehet szállásolni (elsősorban diá­kokat, mivel a tábornak mindenekelőtt őket kell kiszolgálnia). Az épületben továbbá konferenciaterem és ebédlő is helyet kapna. Az új ingatlan formáját, külalakját a táborban álló házikókhoz igazították a tervezők. A házikókat pár évvel ezelőtt felújították, fűtéssel is ellátták, így ezeket nem érinti a beruházás. A főépületben a házikókat kiszolgáló zuhanyozót is kialakítanak.

A megyei önkormányzat pár évvel ezelőtt vásárolta meg a református egyháztól a főépületnek, konyhának és raktárnak helyet adó, közel 3300 négyzetméteres területet annak érdekében, hogy a tábor teljes egészét rendbe tudják hozni. Amint a tanácsülésen is elhangzott, a cél az lenne, hogy a kommandói tábor főépületéhez hasonló körülményeket tudjanak biztosítani majd a Csipkésben is. Ugyanolyan épület kialakítására nincs lehetőség – ezt a helyszín nem engedi.