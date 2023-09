Reagált a hivatal a műemlékvédők közleményére

Előző írásunk

Elment miniszterelnökünk, Marcel Ciolacu és három minisztere Büsszelbe egy Canossa-járásra, hogy bocsánatot nyerjünk költségvetési hiányunk túllépése miatt.

1077-ben IV. Henrik német király (később német-római császár) azért zarándokolt bűnbánóan Canossa várához, VII. Gergely pápához, hogy az venné vissza fejéről az egyházi átkot, ami sikerült is neki. Viszont a brüsszeli pápácskák nem bocsátottak meg nekünk, pedig mi állandóan nyaljuk a talpukat, hogy egyébről ne is beszéljünk. Ezek után már azt hittem, hogy ha a megengedett 4,4 százaléknál többet teljesítünk, mégpedig 5,5-öt, amit ígértünk, akkor még meg is dicsérnek. Végül is az már kész művészet, hogy jóval többet tudunk költeni, mint amennyi pénzünk van.