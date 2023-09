És nem csupán azért, mert a liberálisok néhány feltételt is szabtak a szociáldemokratáknak támogatásuk fejében, nem is csak azért, mert a koalíció most már távolról sem tűnik olyan stabilnak, mint pár hónappal korábban, hanem leginkább azért, mert a kiszivárgott hírek szerint a liberális alakulatban mégiscsak nagy a zúgolódás a tervezett megszorítások, a szociáldemokraták viszonyulása és a pártvezetés döntései miatt.

Valójában az lenne az igazán meglepő, ha a Nemzeti Liberális Párt a szolidaritás jegyében szó nélkül lenyelné a szavazóbázisukat, a vállalkozói szférát sújtó csomagot. A kis- és középvállalkozások terheinek növelése, az osztalékadó emelése, az IT-ágazatban dolgozókat érintő kedvezmények eltörlése homlokegyenest szembemegy a párt törzsszavazóinak érdekeivel, igen nehéz lenne elmagyarázni választóiknak, miért is mentek bele ezek elfogadásába.

A liberálisok helyzete amúgy sem túl rózsás. A legutóbbi közvélemény-kutatás eredményei szerint a párt támogatottsága nem éri el a 20 százalékot, ha a liberálisok továbbra is a szociáldemokraták árnyékában lapítanak, és ellenkezés nélkül fogadják el a szavazóik érdekével ellentétes döntéseket, akkor a jövő évi választásokra a párt eredménye egy számjegyűre apadhat. A kiszivárgott hírek szerint nagyjából ezeket az érveket hozták fel a hétvégén zajlott párton belüli összejöveteleken a zúgolódó liberálisok – helyi vezetők, EP-képviselők, régi, meghatározó emberek –, sőt, olyanok is akadtak, akik a kormányból való kilépés lehetőségét is felvetették, igaz, e lázadás lendülete alaposan megfogyatkozni látszott a politikai büró tegnap déli ülésén, amelyen a párt vezetői végül is eléggé egyértelműen kiálltak a tervezett intézkedések mellett. Jelzésértékű ugyanakkor, hogy egyrészt immár nyilvánosan is mernek feltételeket szabni, másrészt pedig Nicolae Ciucă pártelnök kénytelen volt nyíltan beismerni, hogy vannak viták az alakulaton belül. Mindez együttesen azt jelzi: lehetnek még meglepetések a felelősségvállalási eljárás során.

A liberálisoknak gyakorlatilag a mostani az utolsó esélyek egyike arra, hogy megmentsék a pártot, és véget vessenek támogatottságuk zuhanásának. Mindenki számára érthető, világos elvek mentén most tudnának viszonylag hitelesen tiltakozni a tervezett megszorító intézkedések ellen, most tudnák bebizonyítani választóiknak, hogy határozottan kiállnak érdekeikért, most lenne alkalmuk „leválni” a szociáldemokratákról. Igaz, hogy komoly ára lenne e lépésnek, hiszen ki kell lépni a kormányból, úszna tehát a pénz, a hatalom, de más út nem nagyon látszik a párt megmentésére. Ha maradnak, a jövő évi választások után még ekkora súlyuk sem lesz, a szociáldemokraták szekértolóivá, bármikor lecserélhető utánfutóivá válnak. Hogy végül mi lesz, az leginkább talán attól függ, a döntést hol hozzák meg: a párt székházában vagy pedig a Cotroceni-palotában.

