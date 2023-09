Fejleszteni kell a déli és kelet-szlovákiai régiókat

Nem üres szlogen, hogy „Itt az idő”, ki kell mondani jogos követeléseinket; jogunk van arra, hogy a déli és kelet-szlovákiai régiók is fejlődjenek – hangsúlyozta Pandy Péter, a szeptember 30-i, előre hozott szlovák választáson induló magyar párt, a Szövetség országos tanácsának elnöke az M1 csatornán tegnap.

A Szövetség választási listáján szereplő politikus Pozsonyból bejelentkezve úgy fogalmazott: össze kell fogni; nem elég akarni, tenni is kell érte, „átküzdeni magunkat a falakon”, bekerülni a parlamentbe, mert most „nem hallatszik a hangunk”. Pandy Péter elmondta: a fő probléma, hogy nincs kiépített infra­struktúra Kelet- és Dél-Szlovákiában, 860 kilométernyi útszakasz hiányzik, ami a beruházásokat is akadályozza.

A további „negatív impulzusokat” sorolva megjegyezte, hogy le akarják építeni a királyhelmeci kórházat, bezárni a szülészeti osztályt. Pesszimizmusra ad okot az elvándorlás; ennek a helyzetnek a megváltoztatására „kellő infrastruktúra mellett kellő beruházásokra” van szükség – hangoztatta Pandy Péter. Hozzátette, a közép- és kisvállalkozókat motiválni kell, hogy maradjanak. Beszélt arról is, hogy ki kell építeni egy hálózatot, amely támogatja a helyi turizmus fejlesztését, a falusi turizmust. Ezek kis lépések, de el kell érni, hogy az emberek otthon érezzék magukat – mondta a szlovákiai magyar politikus.

A műsorban Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: Szlovákia népességének tíz százaléka magyar, ezért reális esély van arra, hogy a Szövetség bekerüljön a parlamentbe, ám a közvélemény-kutatások jelentős része „úgy tesz”, mintha nem indulna magyar párt a választáson. Ha sikerül az ötszázalékos küszöböt átlépnie a Szövetségnek, akkor a magyar szempontok fő képviselője lehet – mutatott rá a politológus. Megjegyezte: az úthálózat fejlesztése nemcsak magyar érdek, hanem egész Szlovákia érdeke.