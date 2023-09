Tizenkilencedik évadát kezdi az M Studio

Két új bemutatóval gazdagodik a sepsiszentgyörgyi M Studio repertoárja az idei évadban, szeptemberben és októberben fesztiválokon és hazai turnékon vesz részt a társulat, ezen kívül lesznek szabadtéri FIRE FLOW-előadásaik, és sor kerül a Beyond Front@: Bridging Periphery – Creative Europe elnevezésű nemzetközi projekt első műhelyfoglalkozás-sorozatára is.

Az M Studio első bemutatóját 2023 decemberére tervezik, Ermira Goro koreográfus rendezésében. A DV8 Phy­sical Theatre volt előadója már rendezett a társulatnál: a Variations No. 1 produkciót 2019-ben mutatták be. Az évad második bemutatójára 2024 tavaszán kerül sor, az ír származású Eoin McDonn­cha koreográfiájában. A fiatal táncos neve szintén ismerősen cseng a hazai közönség számára, hiszen a Fren_Ák Társulat produkcióinak gyakori közreműködője, előadója. Ez alkalommal koreográfusként mutatkozik be a sepsiszentgyörgyieknek.

Szeptember folyamán három alkalommal játssza a társulat a FIRE FLOW című tűzzsonglőr produkciót, Andrei Oțetaru koreográfiájában. Az előadásokra a Bodok Szálló parkolójában kerül sor: szeptember 7-én és 27-én 21 órától, szeptember 14-én, a PulzArt Kortárs Összművészeti Fesztivál keretében pedig 20.30-tól. A társulat ugyanakkor két beltéri előadással is várja a nézőket ebben a hónapban: az Andrea Gavriliu koreográfiájában készült Pam param! (12-én), illetve a Simona Deaconescu rendezésében bemutatott Morix 508 (18-án) című produkciókkal. A hónap végén, szeptember 30-án a LIFT előadással vesznek részt a XII. Egri Stúdiószínházi Táncfesztiválon.

Októberben kerül sor a Román Nemzeti Kulturális Alap (Administrația Fondului Cultural Național – AFCN) támogatásával szervezett nemzeti mobilitási projekt folytatására, melynek részeként három fiatal romániai koreográfus előadását mutatják be olyan városokban, amelyekre nem jellemző a kortárs táncszínházi előadások jelenléte. A hónap folyamán a Craiovai Marin Sorescu Színházban játsszák a Pam param! előadást, Nagybányán pedig a Pam param!, A lecke és az Are we human or are we dancers? produkciókat mutatják be.

Szintén októberben kerül sor a Beyond Front@: Bridging Periphery – Creative Europe nemzetközi projekt első programsorozatára is Sepsiszentgyörgyön. A résztvevők egy intenzív workshop-sorozaton a kulturális menedzsment elméletének és gyakorlatának alapjaival ismerkedhetnek meg. A workshopok mentorai nemzetközileg elismert szakemberek: Szabó György, a Trafó Kortárs Művészetek Házának menedzsere, Mir­na Zagar, a zágrábi Dance Week Fesztival művészeti igazgatója, valamint Simona Deaconescu koreográfus, a Tangaj Collective művészeti vezetője és a BIDFF – Bucharest International Dance Film Festival alapítója.

Októberben egy alkalommal játssza a társulat a FIRE FLOW előadást: 10-én 21 órától Sepsiszentgyörgyön a főtéren. A LIFT előadást 8-án a táncstúdióban, a romeo@julia.com produkciót 14-én a Tamási Áron Színház miniévadán és 15-én a D-butan-T Fesztiválon tekintheti meg a közönség. Október 29-én a társulat az Are we human or are we dancers? előadással részt vesz a XIV. Nemzetiségi Színházi Kollokviumon Gyergyószentmiklóson.

Az M Studio sepsiszentgyörgyi előadásaira jegyek már kaphatók a biletmaster.ro oldalon, illetve a központi jegyirodában. (nbs)