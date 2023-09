Következő írásunk

Akik tavaly ilyentájt is olvastak újságot, és netán még emlékeznek is arra, amit akkori focidrukkolói élményemről írtam, azoknak esetleg derenghet, hogy két jóslatot is becsempésztem az írásba. A másodikat a félresikerült ágyon való landolás kiváltotta fizikai fájdalom okozta, utána hetekig csillaglátó érzések kerülgettek leüléskor, felálláskor egyaránt, nem csoda, hogy azt mondtam, nem leszek én immár sosem focidrukker.