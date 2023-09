Közeledik a pulzArt

Sepsiszentgyörgy kilencedik alkalommal ad otthont a pulz­Art Kortárs Művészeti Fesztiválnak. A szeptember 14–17. között tartandó rendezvény programja felkerült a pulzart.ro honlapra, illetve a Facebook-oldalukra is.

Az idei fesztivál középpontjában a közösségi életre, létre adott egyéni válaszok, a közösséget alkotó és formáló személyes – művészet által kifejezhető – reflexiók állnak. Ennek jegyében a 9. pulzArt központi témája a mikro – olvasható a szervezők közleményében. Mint írják, a jövő hét végén kezdődő rendezvény az egyénre és a kisközösségekre reflektál, az idei téma olyan „kérdésekre keresi a művészet nyelvén megfogalmazható lehetséges válaszokat, mint: hogyan alkot(hat)nak az egyszemélyes világok közösséget?, együtt vagy egymás mellett, beépülve, együtt lüktetve” Koncertek, előadások, irodalmi programok, kiállítások, műhelymunkák teszik lehetővé, hogy az érdeklődők választ találjanak ezekre a kérdésekre. A korábbi évekhez hasonlóan a fesztivál programkínálatában a neves művészek mellett feltörekvő tehetségek is helyet kapnak, a rendezvény ugyanakkor kísérletező, határfeszegető élményeket ígér – írják. A fesztivál iránt érdeklődők számára egyebek mellett különleges koncertélményt ígér a magyarországi Szent Efrém Férfikar, az irodalom kedvelői részt vehetnek Vida Gábor marosvásárhelyi író Senkiháza. Erdélyi lektűr című könyvének bemutatóján, a tollforgatással próbálkozókat Horváth Benji kolozsvári költő vezeti be a kreatív írás világába, illetve első alkalommal szervezik meg a helyi, kortárs képzőművészeti vásárt is. (mol)