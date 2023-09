Falunap Torján és Bélafalván

A hétvégén két településen, Torján és Bélafalaván is falunapokat szerveznek. Az Aporok szülőfalujában háromnapos lesz a rendezvény, míg Bélafalván vasárnap várják szórakozásra a kis település lakóit és más érdeklődőket.

Torján már pénteken lovas nappal indul a rendezvény, ez pár évvel ezelőtt is számos érdeklődőt vonzott a sportpályára. A munkalovak versenye kilenc órakor kezdődik. A falunap legtartalmasabb része szombaton lesz, fél 12-kor ismét megáldják az újszülötteket az életfánál, délben a kultúrotthonban átadják az idei Torjáért díjat, lezajlik a nagykorúsítási ünnepség és kiosztják a Virágos, gondozott porta okleveleket. A nemzetközi főzőverseny 13 órakor veszi kezdetét, fél kettőkor pedig hatvanméteres székely feltűrt túróspuliszka készítését is elkezdik. Este hét órától T Betty, nyolc órától pedig Pittyes 2-es és Gyufa lép színpadra. Vasárnap megtartják a szokásos Mária-búcsút, erre délben kerül sor, akárcsak a Zadi Motorsport szervezésében a autótuning-találkozóra, melyet szintén a sportpálya fogad be. Délután három órától színpadra lép a Torja-Bálványos Ifjúsági Néptánccsoport, valamint a kézdiszentléleki Perkő és a gelencei Burusnyán néptáncegyüttes. 15.30 órakor kezdődik a torjai iskolások műsora és az éltanulók díjazása, fél öttől barátságos minifoci-mérkőzésre kerül sor a sportcsarnokban. Este nyolctól Kincses Tündéé a színpad, aki után Kaly Roland szórakoztatja a közönséget, a rendezvény 22 órakor tűzijátékkal ér véget.

Bélafalván a falunap kilenctől ünnepi szentmisével kezdődik, 10 órától minifoci-bajnokság lesz, délben favágó versenyt tartanak. Délután kettőtől a Tuzson János-iskola tanulóié és óvódásaié a színpad, fél háromtól a Szép Emlékek Nyugdíjasklub műsora látható, amit a Tisztás Néptáncegyüttes produkciója követ. Fél négytől sorban lép színpadra a Felső-háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar, a Bod Péter Tanítóképző zenekara és a Nagy Mózes Elméleti Líceum zenekara. Este háromnegyed héttől a Cairo zenekar, utána a Vándor zenekar lép színpadra, 21.30-kor pedig tűzijáték lesz.