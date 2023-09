Elkezdték a kovásznai wellnessközpont építését

A helyi tanács április végén tartott ülésén a kolozsvári Kész Construcții Románia Kft. fővállalkozó munkatársai bemutatták a Lőrincz Zsigmond Sípálya közvetlen szomszédságában építendő wellnessközpont terveit és a fürdőkomplexum építési engedélyének kibocsátása céljából elkészített műszaki dokumentációt. Ugyanakkor Gyerő József polgármester ismertette, hogy a beruházáshoz sikerült megszerezniük minden szükséges jóváhagyást, így március 30-án kiállították a létesítmény építési engedélyét. Már csak az Országos Beruházási Társaság (CNI) kezdési parancsára várt a kivitelező, hogy nekiláthasson a munkának. „Erre május folyamán elvileg sor kerülhet” – mondta akkor a városvezető.

Mivel többen érdeklődtek arról, hogy miért késett az építkezés elkezdése, megkerestük a munkálatok kivitelezésére kiírt versenytárgyalást megnyerő kolozsvári Kész Construcții Románia Kft. igazgatóját, Albu Istvánt, aki érdeklődésünkre elmondta: a munkálat kezdése több ok miatt csúszott. Nem feltétlen tudna hibást megnevezni, egyszerűen a közbeszerzés lebonyolítása nehézkes, főként, ha Design & Build koncepcióról van szó. „A D&B licitek erősen gyengén összerakott előtanulmányokra épülnek, ami oda vezet, hogy amikor a részletes tervezés elindul, rengeteg apró hiányosságra derül fény, amiket egyenként orvosolni kell” – mondta az igazgató. A kovásznai wellnessközpont esetében az alapkoncepciót meg kellett változtatni, mert a kivitelezési előtanulmányban lefektetett elképzelések műszakilag nem voltak megvalósíthatóak, cölöpözést kellett betervezni. Ezt először dokumentumokkal kellett alátámasztani, utána a műszaki tervezés jóváhagyása és a költségvetés elfogadása következett. Emellett az NZEB (Nearly Zero Energy Building) szabványnak megfelelően műszaki módosításokat kellett kérni vastagabb hőszigetelések, jobban szigetelő nyílászárók stb. alkalmazására, amelyek az előtanulmányban szintén nem szerepeltek, de a 2020 után tervezett épületeknél ezek beépítése kötelező. A műszaki dokumentáció kiegészítése, amit jóvá is kellett hagyni, a CNI-vel való levélváltás úgyszintén időbe telt. Az említett módosítások után indult a költségvetés fejezetenkénti véglegesítése a CNI-vel, ami eléggé elhúzódott és több belső jóváhagyást igényelt.

„Sajnos, ameddig kis költségvetésű előtanulmányok alapján bonyolítják le a Design & Build liciteket, addig ezek a problémák mindenhol fennállnak. Ami jó hír, hogy a CNI is pozitívan viszonyul a projekthez, és lehetőségei szerint segíti az ügy előrehaladását. Nemrég megjött a kezdési utasítás a CNI-től, ami azt jelenti: most már ketyeg a kivitelezési határidő, az események az építőtelepen végre feszített tempóban elkezdtek haladni. Megérkezett a cölöpöző gép, a cölöpözés folyamatban van” – mondta Albu István.

A tervek szerint a kétszintes létesítményben lesznek úszásra és hidromasszázsra alkalmas medencék felnőttek és gyermekek számára, szabadtéri medencék pihenő- és napozófelületekkel, valamint vízi csúszda, szauna, sókamra, mofetta, római fürdő, bár és kávézó, 110 férőhelyes vendéglő. A központ befogadóképessége 393 személy és 66 parkolóhellyel rendelkezik majd. A tervezésnél a legmodernebb zöldtechnológiát alkalmazták, az energiatakarékosság érdekében 30 centiméter vastag hőszigeteléssel burkolják a falakat, ugyanakkor az épület teljes tetőfelületére áramtermelő napelemeket telepítenek.