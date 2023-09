Mérföldkőhöz ért a kézdivásárhelyi színház

„Egy bő fél esztendeje kezdtünk el azon gondolkodni, keresni jogi és adminisztratív formákat, hogy biztos és stabil keretet tudjunk adni a Vigadó Művelődési Háznak úgy, hogy az Udvartér Teátrum is fennmaradhasson, és együtt tudjon működni ez a két intézmény. Június elsején megtettük ezeket a fontos lépéseket. Az átalakítás fontos része az volt, hogy maga a Vigadó levált az önkormányzattól, és jogilag egy független intézményként folytatja a tevékenységet. Ez nem azt jelenti, hogy a Vigadót az önkormányzat elhagyta, saját magától kell megélnie, hanem jogilag egy külön igazgatósággá vált. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat továbbra is tudja majd támogatni, a Vigadó Kulturális Központnak pedig alintézményévé vált az Udvartér Teátrum is. Az elképzelésünk szerint a központnak 27 alkalmazottja lenne, idén ebből 18 állás van betöltve, remélem, hogy a kormány olyan döntést hoz, hogy ezek megmaradhatnak, nem kell megszüntetni” – mondotta Bokor Tibor.

A polgármester szerint remélik, hogy az elkövetkezőkben teljes kapacitással működhetnek, s kilenc személyt alkalmazni tudnak. „Idén kétmillió lej a központ költségvetése, jó lenne, ha ehhez a kormány is hozzájárulna, ez stabil körülményeket teremtene. Polgármesterként az a meglátásom, hogy ez a város megérdemel egy színvonalas kulturális intézményt. Soha nem voltunk azon, hogy a színházat bezárjuk, de a gazdasági változások bonyolulttá tették ezt a helyzetet” – fűzte hozzá.

Az elképzelés részleteit Lung László Zsolt vázolta. „A közintézményesítés fontos dolog, hiszen ez stabilitást jelent mind költségvetés, mind működés szempontjából. Jelen pillanatban négy színésszel rendelkezünk, így nem éreztük, hogy szükség lenne művészeti vezetőre, ami más színházaknál nagyobb létszámnál adott. Ezentúl Udvartér Színházként fog működni az intézmény, és az egész átalakítás mögött a színház megmentése volt a mozgatórúgó. Dolgozunk az új arculaton, az új internetes oldalon, hiszen egy ilyen intézmény esetén nagyon fontosak a külsőségek is. Adminisztráció szempontjából is változások vannak, jegyek és bérletek tekintetében digitalizálódunk, hamarosan interneten is meg lehet ezeket vásárolni. Bár nagy falat, de repertoárszínházban gondolkodunk” – mondotta az igazgató, aki a jelenleg alkalmazásban lévő színészeket is bemutatta. Ők: Gecse Noémi, Elek Ágota, Mihály János és Kiss László. „Ez nem azt jelenti, hogy csak őket láthatjuk, vendégszínészekkel is dolgozni fogunk” – magyarázta. Arról is beszélt, hogy szeretnének indítani felnőtt- és gyermekbérletet is, s nemcsak Kézdivásárhelyen, hanem Kovásznán és Brassóban is, ezek több változatban lesznek megvásárolhatók. A bérletrendszer főtámogatója, Kovászna Megye Tanácsa kétszázezer lejjel járul hozzá a költségekhez.

Készülnek a 2023–24-es évadra, a bemutatandó darab próbái már zajlanak, Molnár Ferenc A testőr című vígjátéka lesz az első előadásuk. „Nekem az elődleges az volt, hogy csak azok a színészek legyenek benne, akik a társulat tagjai, hogy a közönség azokkal találkozhasson először, akik itt vannak alkalmazásban. Kányádi Szilárd rendezésében visszük színpadra, október 13-án lesz a bemutató” – tette hozzá az igazgató, majd azt is ismertette, hogy milyen vendég- és szabadelőadások lesznek idén, köztük nagyprodukciók is más kőszínházakkal együttműködésben.