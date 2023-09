Mindenkit tesztelni!

A szülőket megkérdeznék, egyetértenének-e azzal, ha az új iskolai évben egy igazolványt kérnének arról, hogy gyereküket tesztelték. Következő kérdés az lenne: egyetértenének-e azzal, hogy drogellenes nevelési órát tartsanak nekik. (Gondolom, hogy ezzel a kedves szülők egyetértenének.)

A belügyminiszternek az a véleménye, hogy a tanulókat akkor teszteljék, ha „a drogfogyasztásra utaló különleges jeleket észlelnek rajtuk”.

A sofőröket is általában csak akkor tesztelik, mikor ittasan vagy bekábítózva okoznak balesetet. Bár akkor is inkább csak a szeszfogyasztást tudják mérni, mert nincs elég kábítószer-tesztelő készülék. Pedig nem ártana, ha lenne, mert mostanában nemigen van nap, amikor ne kerülne horogra alkohol- és/vagy kábítószer-fogyasztás következtében halálos balesetet okozó bepiált, bedrogozott sofőr. Csak a múlt hét végén 48 óra leforgása alatt 151 gépjárművezetői engedélyt vontak be alkohol, 40-et drogok vagy más tiltott szerek használata miatt. Ez lehet, hogy csak a jéghegy csúcsa, ami egytizede annak, ami a valóság.

Legutóbb egy, korábban a szervezett bűnözés elleni osztály bukaresti részlegét irányító volt rendőr okozott halálos balesetet Popești Leordeni-ben, aki 2015-ben vonult nyugdíjba. Öt autót is elütött, és egy hölgyet, aki születésnapi tortáját átvenni ment ki háza elé. Egy másik súlyosan megsérült. A tettesnek különben szerencséje volt, mert a látottak után a szemtanúk majdnem meglincselték, de a rendőrség kimentette az igazságot tenni akarók kezei közül.

Egy fiatal konstancai, szintén drogos és ittas rendőr kedd hajnalban ütött el egy 33 éves nőt, aki szerencsére „csak” megsérült. Ezt a balesetet az autóban ülő egyik utas vállalta magára, de aztán kiderült az igazság.

A helyzet máshol sem fényes. Már négy évvel ezelőtt az Amerikai Egyesült Államokban azt tervezték, hogy 2024-től kötelezően bevezetik az autóba beépített alkoholszondák használatát, amelyek nem engedik, hogy elinduljon az autó, ha vezetője alkoholt fogyasztott. (Ezt különben tervezték az unióban is, de most csend van a témában, illetve nem lesz kötelező a szondabeépítés.) Amerikában is 2026 lett a beépítési céldátum.

Arra is gondoltak a tervezők, hogy a piás sofőr megkérné egy józan ismerősét, indítsa el az autót, ezért a műszert úgy tervezték, hogy az az utazás során rendszeresen mérné az alkoholszintet. (Meggátolva így azt is, hogy a sofőr menet közben „tankoljon fel”.)

Lehet, azért nem hallani az alkoholszondák autóba szereléséről, mert kiderült: attól félnek, hogy visszaesik az autóvásárlás, mert olyan sokan vezetnek tütülve? Nálunk nem ártana az autókba drogtesztelő műszert is beszerelni.

Ha már a gyerekek (tiltott szerek használatának) tesztelésével ilyen komolyan foglalkoznak, meg kellene próbálni a felnőttek tesztelését is. És nem csak az autóvezetőkét, hanem mindenkiét, aki kimerészkedik az ajtón vagy kapun kívül. Különben nemcsak az autóvezetőkre veszélyes a tiltott szerek fogyasztása, hanem a gyalogosokra is.

A kijárati ajtóra vagy a kapura kellene szerelni ilyen tesztelőket, és ahogy az autó sem indul el, ha a műszer alkoholt vagy tiltott tudatmódosító szert észlel, akkor egyszerűen nem nyílna ki. Az ember nem tudna kimenni, nem ülhetne autóba, és így nem okozna balesetet. Lehet, hogy a munkahelyen kapna egy igazolatlan hiányzást, de a munkaadó is jól járna, mert nem fizetné alkalmazottja napját, aki illuminált vagy drogos állapotban amúgy is csak mímelné a munkát. A drogos gyermek meg nem menne iskolába, és nem tevődne fel, hogy megveri osztálytársait vagy a tanárt.

Borítókép: Pixabay