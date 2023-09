Argentína, Szingapúr és Franciaország után Konstancára is megérkezett a strandbirkózó World Series 2023-as idényének mezőnye, amelyben ezúttal is ott volt a megyeszékhelyi Sepsi-SIC kiválósága, Cătălina Axente. A +70 kilogrammos kategória küzdelmeinek első körében Axente egy sima 3–0-val győzte le a francia Angelique Carole Gonzalezt, majd ugyanezzel az eredménnyel nyert honfitársa, Georgiana Florentina Andries ellen. A csoportkör utolsó fordulójában Cătălina a görög Aikaterini Erini Pitsziavával harcolt, akit 2–0-ra vert meg. Az elődöntőben következett az ukrán Ljudmila Pavlovec Ticsinával szembeni küzdelem, melyen a SIC-es birkózó 2–1 arányban diadalmaskodott. A döntőben elpártolt a szerencse Axentétől, aki így 3–0-ra kikapott az amerikai Eliana Rose Bommaritótól, és be kellett érnie a második helyezéssel. A sorozat következő és egyben utolsó versenyét október 14–15. között Törökországban rendezik.

Eredmény (nők, +70 kg): 1. Eliana Rose Bommarito (amerikai), 2. Catalina Axente, 3. Ljudmila Pavlovec Ticsina (ukrán), 4. Aikaterini Erini Pitsziava (görög), 5. Angelique Carole Gonzalez (francia). (tif)