Könyvbemutató

BUDAI KRÓNIKA. A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében szeptember 13-án, szerdán 17 órától bemutatják a Budai krónika kiadásának 550. évfordulója alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár által megjelentett kötetet. A magyar nemzeti könyvtár tevékenységéről Rózsa Dávid főigazgató, a krónikáról Farkas Gábor Farkas művelődéstörténész beszél az érdeklődőknek.

PULZART. A 9. pulzArt kortárs összművészeti fesztivál részeként szeptember 15-én, pénteken 17.30-tól Világpróbák címmel közönségtalálkozóra kerül sor Mihai Radu íróval a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előcsarnokában, a Bod Péter Megyei Könyvtár társszervezésében. A szerző beszélgetőtársa Szőcs Imre műfordító, könyvtáros lesz, aki a meghívott Contaminare című regényének magyar fordítását is jegyzi, amely Átszivárgás címmel jelent meg a Typotex Kiadónál 2021-ben. D Szeptember 16-án, szombaton 18 órától bemutatják Vida Gábor író Senkiháza. Erdélyi lektűr című legújabb regényét, helyszín: a Tamási Áron Színház előcsarnoka. A szerzővel Miklóssi Szabó István író beszélget. A bemutató társszervezője a Bod Péter Megyei Könyvtár.

Színház

M STUDIO. Ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban: Pam param! rendező-koreográfus: Andrea Gavriliu, időtartam: 55 perc, szünet nélkül. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. 13-án, szerdán 19 órától és 14-én, csütörtökön 18 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Pass Andrea: Napraforgó, rendező: Radu Afrim, időtartam: 2 óra 45 perc, egy szünettel. Jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók.

BUDAPESTI VÍGJÁTÉK KOVÁSZNÁN. A kovásznai művelődési központban szep­tember 16-án, szombaton 19 órától megtekinthető Xantus Barbara Hármasban a legjobb című, kétfelvonásos vígjátéka, három színész igazi jutalomjátéka. A jegyek ára 40 lej, regisztráció, további információ a városi művelődési ház jegypénztárában és a 0744 364 250-es telefonszámon.

ÖNÁLLÓ EST. Sepsiszentgyörgyre érkezik Csányi Sándor Jászai Mari-díjas színész a Hogyan értsük félre a nőket 2 című önálló estjével. Az előadásra szeptember 18-án 19 órától a Tamási Áron Színházban kerül sor. A jegyvásárlás online történik a bilete.ro oldalon.

Zene

ORGONAKONCERT. Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb római katolikus templomban szeptember 15-én, pénteken 19 órától Erdős Amália tart orgonahangversenyt.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 17 órától Dzsungel-mentőakció 2.: A világ körül (románul beszélő), 17.15-től Muklák kalandok – Bajos bajkeverők (románul beszélő), 18.30-tól Megtorlás (magyarul beszélő), 18.45-től Eltitkolt történetek (román feliratos), 20.15-től Bazi nagy görög lagzi 3. (magyarul beszélő), 20.45-től Az apáca 2. (román feliratos).

Szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban szep­tember 25-én délelőtt ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél születés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Várnak továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és Sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege az, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki és háromhetes fejlesztőprogramon vehetnek részt a kiválasztott betegek Illyefalván szep­tember 25. és október 13. között. A szűrővizsgálaton előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni, melyet a 0724 266 020-as telefonszámon tehetnek meg.

Nyitvatartás a megyei könyvtárban

A nyári program után a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár mától visszatér a megszokott órarendhez. A felnőtt­kölcsönző és gyermekkönyvtár hétfőn zárva tart, keddtől péntekig 9–19, szombaton 9–13 óráig várja a közönséget. Az olvasóterem hétfőn zárva, kedden és csütörtökön 9–19, szerdán és pénteken 9–15, a hónap első és harmadik szombatján 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár programja változatlan.

Tudástár Kézdivásárhelyen

Szeptember 14-én, csütörtökön 18 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében György-Szakács Csaba, a sepsiszentgyörgyi dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház általános sebész főorvosa Jó reggelt! Hogy érzi magát? címmel tart előadást. Téma: Mit is rejt a sebészet világa, és mennyire kaphatunk belátást ebbe a különös, és néha félelmetes részébe a medicinának? Ki is a sebész, és vajon ő is ember? Terítéken a páciensek félelmei, az orvosi szaktudás, odaadás, életbevágó döntések, gyógyulás és egészségtudat, tabuk.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

NÉGYNAPOS TERÁPIÁS PROGRAM. A Bonus Pastor Alapítvány szeptember 28. és október 1. között négynapos terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak a Magyarózdi Terápiás Otthonban. A program célja az absztinencia megkezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv elkészítése, önismeret. Jelentkezni szeptember 25-ig lehet a következő telefonszámokon: kézdivásárhelyiek Gergely Dóránál (0743 554 141), sepsiszentgyörgyiek és környékiek Kozma Ferencnél (0757 489 778).

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Rétyen, szerdán Komollón és Bitán. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

KUTYAMENHELY. A sepsiszentgyörgyi kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentéseket a 0769 065 095-ös telefonszámon vagy a menhely_adapost@tega.ro e-mail-címen lehet megtenni. A kutyamenhelyért felelős személy: Balázsi-Bardócz Csaba, telefonszám: 0732 717 185. Látogatási program: hétfőtől péntekig 10–18, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.

HŐLÉGBALLON-FESZTIVÁL FORTYOGÓFÜRDŐN. Második alkalommal, szeptember 15–17. között újra megrendezik az X Balloon Fest elnevezésű rendezvényt Fortyogófürdőn. A rendhagyó és látványos fesztivál idei kiadására 12 hőlégballonnal várják a repülni és szórakozni vágyókat, a megye és az ország határain kívülről is.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I-es gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 313 513). Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.