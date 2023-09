Felújítják a Golgota járdáit

Rendbe teszi a kisstadion melletti gyalogos felületeket Sepsiszentgyörgy önkormányzata. A helybeliek által Golgotaként emlegetett Szemerja negyedi üzletsor előtti járdák és az oda vezető lépcsők is meglehetősen rossz állapotban vannak, az egykori nyári színház helyén évek óta épülő sportkomplexum melletti feljárót az építkezés miatt le is zárták.

A korszerűsítés során nem csupán a töredezett, hol aszfaltozott, hol cementezett, hol betonlapokkal kirakott járdák kapnak új, csúszásmentes betonburkolatot, hanem a domboldal támfalait is megerősítik, szükség esetén újakat is építenek; egy új lépcsőt is beterveztek a Vasile Goldiș utcai parkoló és az üzletek előtti terasz összekötésére, az Ifjúság sétányra vezető lépcső felső szakaszát pedig egy bicikliszállításra alkalmas sínnel is felszerelik. Az alsó és felső szakasz közé, a Vasile Goldiș utcára néző üzletekhez biciklivel, babakocsival, kerekesszékkel a dohánygyári hegy (Andrei Șaguna utca) felől lehet behajtani. A helyi tanács augusztusi soros ülésén elfogadott megvalósíthatósági tanulmányban a zöldövezetek megújítása is szerepel, a munkálatok becsült értéke 1,3 millió lej; a városvezetés reményei szerint idén már a műszaki terv is elkészül. (demeter)