A tizenegyedik alkalommal megszervezett nemzetközi Szatmárnémeti Kupa küzdelmeinek a Both Katalin Sportterem adott otthont, ahol hat ország (Románia, Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Moldova és Belgium) 38 klubjának összesen 385 cselgáncsozója lépett tatamira. A népes mezőnyben ott volt a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK hét sportolója is, akik ezen a megmérettetésen is letették névjegyüket, hiszen hét dobogós helyezést jegyeztek. A legjobb eredményük Simon Tege (U18, 50 kg) és Pál Norbert (U18, 55 kg) nevéhez fűződik, akik nem találtak legyőzőre és elsők lettek, a dobogó második fokára Crăciun Dániel (U15, 50 kg), Tamás Gábor Krisztián (U18, 55 kg) és Antal Levente (U18, 90 kg) állhatott fel, míg Vida Máté (U15, 60 kg) és Zoller Botond (U15, 55 kg) a harmadik volt.

„Jól teljesítettek a fiúk. A vakáció után ez volt az első versenyük, így nyugodtan kijelenthetem, hogy nagyon ügyesek voltak” – nyilatkozta érdeklődésünkre Veres László edző, aki azt is elmondta, hogy egypár dzsudokával ott lesznek a hétvégén Nagyszebenben sorra kerülő Temerarul Kupán.

A céhes városi klub sepsiszentgyörgyi cselgáncsosa, Balogh Hanna (+70 kg) az elmúlt hétvégén a hágai U21-es Európa-bajnokságon vett részt, amit sajnos helyezés nélkül zárt. (t)