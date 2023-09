A kormányfő leszögezte: Románia teljesíti a csatlakozás minden feltételét, ezt az Európai Bizottság is többször megerősítette, úgyhogy Ausztria önkényesen, indokolatlanul, minden jogalap nélkül akadályozza csatlakozását a schengeni térséghez. „Ha az osztrák kormány továbbra is visszaél vétójogával, nekünk is meg kell védenünk nemzeti érdekeinket és pert indítunk Ausztria ellen az Európai Unió Bíróságán. Amennyiben nem tudunk tárgyalásos megoldásra jutni, Ausztriának meg kell térítenie az országunknak okozott kárt” – írta Facebook-oldalán a miniszterelnök.

Ciolacu bejegyzése a Der Standard című osztrák napilapnak adott interjújára mutat, amelyben részletesebben is kifejtette álláspontját. Felidézte: tavaly decemberben Karl Nehammer kancellár alig néhány nappal az EU bel- és igazságügyi tanácsának ülése előtt tájékoztatta a román felet, hogy nem támogatja Románia csatlakozását a belső határellenőrzés nélküli övezethez, csalódást okozva a román hatóságoknak és lakosságnak. Ciolacu elfogadhatatlannak nevezte azt a magyarázatot, hogy a vétó hátterében az osztrák választási kampány áll. „Az sem állja meg a helyét, amit Nehammer mond, nevezetesen, hogy erősödne a Románián keresztül haladó migráció. Szerbiával közös határőrizetet alakítottunk ki, hogy levegyük a kérdést a napirendről. Ha Nehammer kancellár ismét indokolatlanul vétót emel, miniszterelnökként nekem kötelességem megtámadni Ausztria döntését az Európai Unió Bíróságán” – mondta Ciolacu az osztrák lapnak. Arra a kérdésre, hogy mennyire lesz költséges Ausztriának, ha a bíróság Románia javára dönt, Ciolacu azt mondta: „éppen eléggé”, Bukarest számításai szerint ugyanis a GDP két százalékára tehető a schengeni övezetből való kizárással okozott kár.