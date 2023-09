Látványos hőlégballon-fesztivál Kézdivásárhelyen

A háromnapos rendezvény nem csak a környékbelieket, hanem a más megyékből érkezőket is Kézdivásárhelyre vonzotta, hiszen az X Balloon Transylvania tulajdonosának, Kovács Gyula ötletgazdának köszönhetően idén másodszor hozták tető alá a fesztivált, ahol természetesen nem csak repülni lehetett, vagy a látványos hazai és magyarországi ballonokat csodálni, számos kísérőrendezvény is várta az érdeklődőket.

A ballonok az első „kört” már pénteken megtették, nagyjából az egész város területéről lehetett látni a magasba emelkedő szerkezeteket. Szombat reggel sajnos hiába várták az érdeklődők, hogy szemügyre vegyék az egyébként nagyon látványos felszállási procedúrát: a heves széllökések ezt nem tették lehetővé. Jóllehet olyan fiatal házaspár is volt, aki Suceava megyéből érkezett: mint mondták, a gyerekükkel szerettek volna egyet repülni, azért tették meg az eléggé hosszú utat. A szervezők egyébként időben jelezték a rendezvény Facebook-oldalán, hogy a szombati repülések elmaradnak – ahogy azt is, hogy vasárnap reggel biztosan felszállnak –, de a közösségi háló algoritmusai­nak betudhatóan nem mindenki értesült a programváltozásról.

Tegnap reggel aztán mind a tizenkét ballon levegőbe emelkedett, körülöttük esetenként két, máskor pedig három motoros siklóernyő manőverezett, még látványosabbá téve a produkciót.

Mindhárom nap több programon lehetett részt venni: működött a Szántó József által vezetett mézes műhely, ahol mézeskalács-díszítéssel lehetett kísérletezni, Hodor Andrea égethető gyurmafigurák készítését tanította, de a méhek világába is be lehetett tekinteni Tamás Mária révén, ugyanakkor volt mézkóstoló is. A rendezvénybe különböző tevékenységekkel bekapcsolódott a Zöld Nap Egyesület, a Pro Pectus Egyesület és a Felső-háromszéki Kézműves Egyesület, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem interaktív kísérleteket tartott gyerekeknek, a mesesarokban Benkő Éva mesélt, Cserei Gyöngyvér tanárnő élménybeszámolót tartott a Szent Jakab útján végzett zarándoklatáról (El Camino), Kozma Orsi pedig a gyerkőcolimpiát szervezte, emellett pedig Ferencz Tamással közösen a crossfit világába is bevezette az érdeklődőket.

A Rózsaszínház A három kecskegida és a farkas című darabot mutatta be, volt néptáncműhely, szabadtéri jóga Dénes Borókával, ugyanakkor Cricova borokat és Putnoky-Csicsó sajtokat is lehetett kóstolni. A jó hangulatról lemezlovasok és népi zenekarok egyaránt gondoskodtak, szombaton tábortűz fokozta az élményt.

A rendezvény főszervezője az X Balloon Transylvania volt, partnerei a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, Kovászna Megye Tanácsa, Kézdivásárhely Önkormányzata. A szervezők korábbi közleményükben hangsúlyozták, hogy miért tartják fontosnak a rendezvényt. „Megyénk turisztikai és természeti látványosságait egy réspiaci szolgáltatás, a hőlégballonozás által is megmutatjuk a rendezvényre látogatóknak. Különleges és egyedi élményben lehet részük a repülést választóknak, gazdag programkínálat teszi színessé vendégeink rendezvényünkön töltött idejét” – közölte Deák Gyöngyvér, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület igazgatója.

Dr. Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere rámutatott, hogy a hőlégballon-fesztivál egy újabb színfolt Kézdivásárhely rendezvénypalettáján, amelyet Kézdivásárhely önkormányzata idén is támogatott. „Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy turisztikai erőtér városunknak a rendezvény, ugyanakkor nem mindennapi látvány az ide látogatóknak. Az idei fesztivál esetében törekedtünk a gyerek- és családbarát programokra, hiszen a fesztivál hetén kezdődött a tanítás, így jó lehetőség, hogy a gyerekek és a családok együtt töltsék a hétvégét” – tette hozzá az alpolgármester.