A sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián harmadik lett a hétvégi magyar bajnoki első futamán, a másodikon viszont negyedikként intették le, így összetettben harmadikként zárt. „Jó verseny volt, s egyre közelebb vagyok az élbolyhoz. Emellett ez a viadal remek félkészülési lehetőséget szolgáltatott számomra a vasárnap sorra kerülő román küzdelemsorozat marosvásárhelyi megmérettetésére” – jelentette ki Krisztián, aki a magyar MX1-es pontvadászat második helyét foglalja el.

A foktői versenyhétvégén végig roppant gyorsan motorozó ozsdolai Ördög Zoltán egy első és egy második helyezést jegyzett az MX2-es géposztályban, s végül másodikként fejezte be a magyar viadalt. „Elégedettek vagyunk az eredménnyel, még úgy is, hogy Zoltán a második futamban kétszer is elesett. Négy fordulót követően a fiam összetettben kategóriája második helyén áll” – nyilatkozta Ördög István, 16 esztendős versenyzőnk édesapja, aki elmondta, hogy Zoltán legközelebb október elsején versenyez újra a magyarországi bajnokság zárófutamán.

Magyar bajnoki, 4. forduló, Foktő: * MX1: 1. Técsi László Márk (KTM Kecskemét, KTM), 2. Hugyecz Erik (HTS Team, KTM), 3. Tompa Krisztián (Sugás Motoros Klub, Yamaha) * MX2: 1. Pergel Bence (HTS Team, KTM), 2. Ördög Zoltán (Top Cross TCS, KTM), 3. Cservenka Máté Zsolt (MAMI Team Fehér, Husqvarna). (tif)