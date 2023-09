Amint arról hírt adtunk, a Vigadó Művelődési Ház művelődési központtá alakult át, és ezzel egy időben új alapokra helyezték a keretében működő Udvartér Színházat is. Az intézmény most közölte, hogy milyen előadásaik várhatóak, melyekre már több változatban bérleteket is lehet vásárolni.