Megugrott a munkanélküliség

Terepszemlére hívta tegnap délelőtt a megyei hulladékgazdálkodási egyesület vezetősége a háromszéki sajtót a lécfalvi hulladékkezelő telepre. A létesítményben zajló tevékenység az eddigi eredmények mellett az egyesület, valamint a telep vezetői azt is jelezték, hogy az elkövetkezőkben a lakossági díjemelés több tényező miatt is elkerülhetetlen lesz, ám azon dolgoznak, hogy az áremelés az elviselhetőség keretei között maradjon. Ismételten elhangzott: sürgősen csökkenteni kell a vidékről származó, háztartásiba kerülő zöldhulladék mennyiségét – ami végül a lerakóban köt ki –, hogy ezáltal is mérsékelni lehessen a díjemelést.