Kábítószer elektronikus cigarettában, édességben

Egy rendőr, egy pszichológus és egy kanadai állampolgár is van a 28 személy között, akiket őrizetbe vettek a hatóságok a kábítószeres elektronikus cigarettákat és pszichoaktív szerekkel átitatott édességet gyártó és forgalmazó bűnszövetkezet tagjai ellen indított büntetőeljárás keretében – közölte szerdán a Terrorizmus és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség (DIICOT).

A közlemény szerint a kanadai állampolgár az egészségre káros termékeket előállító Iaşi megyei gyár többségi tulajdonosa. A rendőr a Iaşi megyei rendőrség munkatársa, és a gyanú szerint a termékek csomagolásában vállalt szerepet.

A nyomozók a 121 helyszínen végrehajtott keddi házkutatások során 81 102 elektronikus cigarettát, 3237 nyalókát, 1316 doboz és zacskó zselét, 169 doboz süteményt, 3692 különböző méretű edényt, mintegy 40 tonna ipari kendert, 400 növényi anyagot tartalmazó dobozt és üvegedényt, 169 kannabiszmagot, 2 tő kannabiszt, 149 kilogramm meghibásodott elektromos cigarettát, 299 333 lejt, 29 225 eurót, 9200 dollárt, 5 kilogramm ezüstrudat, ezüstérméket, 23 laptopot és 65 mobiltelefont foglaltak le.

A DIICOT szerint a 2022 végén alakult bűnszervezet több mint százezer, a fogyasztók életét veszélyeztető, pszichoaktív hatású elektronikus cigarettát, illetve kannabiszt tartalmazó ehető édességeket (zseléket, cukorkákat és süteményeket) állított elő, amelyeket elsősorban az interneten, de üzletekben is forgalmaztak. A bűnszervezet a termékeket egy Iaşi megyei gyárban állította elő, és az országban volt öt raktáruk. A gyárban a nyomozók mintegy 40 tonna ipari kendert fedeztek fel, ebből vonták ki a gyanúsítottak a pszichoaktív szereket. Becslések szerint a bűnszervezet 5 millió eurót fektetett be ebbe a gyárba, ebből mintegy 1,2 millió eurót korszerű berendezésekbe.

A nyomozás során országosan 28 olyan céget azonosítottak, amelyek forgalmazták ezeket a termékeket, kihasználva, hogy az elektronikus cigaretták akadálytalanul értékesíthetők, és édességeket is bárki vásárolhat – közölte a DIICOT. A nyomozók kiemelték, hogy kiskorúak is hozzáfértek az akár életet is veszélyeztetni képes termékekhez.