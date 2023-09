Kezdődik a női rendezők filmfesztiválja

A szervezők közleménye szerint a 2021 őszén indított Eva FilmMakers Fest azzal a céllal született meg, hogy egyensúlyt teremtsen a filmművészetben alkotó férfi és női tehetségek között. Mint írják, a filmművészet egy olyan művészeti ág, ahol a nőkhöz inkább a színészi, mint a rendezői tevékenység társul, pedig rengeteg fontos női rendezőt tart számon a szakma, akik közül idén hazai, magyarországi és iráni alkotókkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az idei kiadást továbbá a múlt és jelen ötvözése is jellemzi, új és korszakalkotó filmeket is vetítenek az egy héten át tartó rendezvény során.

A hivatalos megnyitóra szeptember 22-én, pénteken 17.30 órakor kerül sor az Andrei Mureșanu Színházban, ezután pedig 18 órától az Oláh Kata rendezésében készült Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes című filmet vetítik. A fesztivál során továbbá a következő filmeket láthatja a közönség különböző helyszíneken: Anyám és más futóbolondok a családból (rendező: Fekete Ibolya), Csángók (r. Fekete Ibolya), Digitális nomádom (r. Oláh Kata), Örökbefogadás (r. Mészáros Márta), A maga természete szerint és szabadon (r. Szebeni Zsuzsa, Ugron Zsolna, Bertha Lívia), A hetedik szoba (r. Mészáros Márta), Memento Mori – A Váci legenda (r. Kiss Stefán Mónika), Veszélyes lehet a fagyi (r. Szilágyi Fanni).

Ezeken kívül a Crai nou (Új király) című film is szerepel a programban, Alina Grigore rendezése, amelyet első alkalommal láthat a sepsiszentgyörgyi közönség. Az alkotás számos hazai és nemzetközi díjat nyert, a filmkritikusok és a közönség egyaránt nagyra értékelte. Dornaz Hajiha Like fish on the moon (Mint hal a Holdon) című filmjét is premierként vetítik városunkban, ez az alkotás nyerte el az idei Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) fődíját. A film vetítése után közönségtalálkozó lesz, ahol a rendezőt látják vendégül a szervezők.

A korábbi kiadásokhoz hasonlóan több más közönségtalálkozó, kísérőrendezvény is várja az érdeklődőket, melyeken Vincze Teréz filmesztéta beszélget a rendezőnőkkel és a filmes stábok más szakembereivel, művészeivel. Irina Margareta Nistor a romániai női filmkészítés rövid történetét mutatja be a fesztiválon vetített három film: Mircea George Cornea: Patima (Szenvedély), Malvina Urşianu: Serata (Estély) és Ada Pistiner: Stop frame at the table (nyers fordításban: Nem kell asztalkeret) című alkotásai alapján. Mariam Hamdy, az egyiptomi ASWAN Nemzetközi Női Filmfesztivál szervezője első alkalommal érkezik Romániába, városunkba, hogy tematikus mesterkurzust tartson a nőkkel és nők számára szervezett filmfesztiválok szervezésével kapcsolatos tapasztalatairól.

A nők alkotói zsenialitását érzékelteti két másik rendezvény is a fesztivál ideje alatt: szeptember 26-án, kedden Ballun Viktória, Kovács Csonga Anikó és Kún Fruzsina képzőművészek alkotásaiból nyílik kiállítás az Árkosi Művelődési Központban, és ugyanazon az estén az Andrea Gavriliu rendezte Privitor (Néző) című előadást játssza az Andrei Mureșanu Színház társulata. Bár a fesztivál költségvetése idén kevesebb volt, mint a korábbi években, az Eva FilmMakers Fest szervezői folytatják a vetítéseket Háromszék más városaiban is: Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Bodzafordulón és Szitabodzán. A fesztivál szeptember 28-án, csütörtökön a DriveIn Mozi-val, a mozi épülete melletti parkolóban tartott autósmozi-vetítéssel zárul, az ott látható film címe egyelőre még ismeretlen.

A fesztivál összes filmjére és a kapcsolódó rendezvényekre kedvezményes áron kínálnak belépőjegyeket a szervezők. Részletek az Eva FilmMakers Fest Facebook-oldalán.