Megfontolják a tanácsülések közvetítését

Az élő közvetítésnek ugyanis ára van, felszerelés és szakember is szükséges hozzá – magyarázta Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki szerint korábban is felmerült már ez az ötlet, a megvalósítása viszont túlságosan sokba került volna. Az elöljáró felhívta a figyelmet arra, hogy a tanácsülések most is nyilvánosak, bárki beülhet bármelyikre, és ezzel a lehetőséggel olykor élnek is a sepsiszentgyörgyi polgárok; a tanácshatározatokhoz is hozzá lehet férni. A tervezetek tartalmi átbeszélése amúgy nem a tanácsüléseken folyik, hanem a szakbizottságokban, ahol az esetek 99,9 százalékában minden tanácstag számára elfogadható, kompromisszumos megoldások születnek – ezeket szavazzák aztán meg a tanácsüléseken –, pedig elég sokszínű volt a tanács az elmúlt évtizedben: az RMDSZ-frakción kívül szociáldemokrata, liberális, MPP-s és EMNP-s tagjai is voltak, vannak.

Kérdés tehát, hogy az általában zsinórozottan lezajló tanácsülések közvetítését hányan néznék élőben; azokon a magyarországi településeken, ahol van ilyen, Antal Árpád tudomása szerint 8–10–12 személy kíséri otthonából a helyi képviselő-testület havonkénti összejöveteleit. Ennek ellenére kérni fog egy árajánlatot, és ha a tanács úgy véli, hogy megéri erre költeni, a jövő évi költségvetésbe belefoglalják a szükséges műszerek beszerzését – ígérte Sepsiszentgyörgy polgármestere.