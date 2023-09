A szerzőkkel folytatott beszélgetés mellett bemutatják S. Király Béla Sárgamellényben (esszék, interjúk) és Garda Dezső A közbirtokosság és magyar nyelvű főiskolák. Képviselői tevékenységem a romániai magyar sajtóban (1997–2000) című

kötetét.

ANTALKA ÁGOTA Lélekfor­máló(k) című könyvét Sepsiszentgyörgyön a LibriM Könyvudvarban (Gróf Mikó Imre utca 7. szám) Király István, a Mentor Könyvek Kiadó vezetője mutatja be szeptember 26-án, kedden 18 órától.

Európa és az őshonos nemzeti kisebbségek

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében szeptember 25-én, hétfőn 18 órától beszélgetést és fórumot tartanak Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó és Kalmár Ferenc, a magyar kormány szomszédságpolitika fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa részvételével. Házigazda: Kulcsár-Terza József képviselő, a Magyar Polgári Erő elnöke.

Kiállítás

CSERKÉSZKIÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyár épületében szeptember 23-ig tekinthető meg a 30 éves határkőnél című cserkésztörténeti kiállítás. A vándorkiállítás Gyergyószárhegy után hat erdélyi megyében állomásozott, Sepsiszentgyörgy az utolsó állomása. Látogatási idő: ma 10–16 óráig, szombaton 13–19 óráig. Soron kívüli tárlatvezetés, nyitvatartáson

kívüli látogatás egyeztetéséért vagy további információkért hívják a következő telefonszámot: 0742 752 667 (Vitek Norbert).

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával hozta létre a Nő létére című, Ballun Viktória, Kovács Csonga Anikó és Kun Fruzsina alkotásait felölelő képzőművészeti kiállítást, melynek megnyitójára szeptember 26-án, kedden 17 órakor kerül sor az Árkosi Kulturális Központban, Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 6. szám alatt. A kiállítás kurátora Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. A különleges képzőművészeti anyag három hétig, október 17-ig tekinthető meg.

Színház

KÍSÉRLETI ELŐADÁS. Oproiu Nicolette Kiss Tibor Noé Beláthatatlan táj című kötete alapján készült Csendsötét című előadása ma 19 órától látható a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában. Jegyár: 20 lej.

VENDÉGELŐADÁS. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Caravaggio című előadásával szeptember 29-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön vendégszerepel a Háromszék Táncstúdióban. Rendező:

Visky Andrej. Jegyek a központi jegyirodában kaphatóak 30 lejért. Telefon: 0267 312 104.

Zene

KÓRUSMISSZIÓ. Gidófalván szeptember 24-én, vasárnap istentisztelettel egybekötött megemlékezést tartanak, fel­idézve az 1950-es gidófalvi lázadást. Az alkalomból a Kónya Ádám Művelődési Ház égisze alatt működő Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda kórusmisszió-programja keretében kulturális műsorral ajándékozza meg a település közösségét.

Kerékpáros felvonulás

A Zöld Nap Egyesület és a kézdivásárhelyi Sportiroda ma újra kerékpáros felvonulást szervez a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése céljával a céhes városban az Európai Mobilitási Hét alkalmával. Az idei kampány egyik hosszú távú célkitűzése a fenntartható közlekedési megoldások bevezetésének népszerűsítése, ösztönözve a lakosokat, hogy próbálják ki a gépkocsihasználat helyetti lehetőségeket. Számítanak idén is az érdeklődőkre a Critical Mass kerékpáros demonstráción, gyülekezés 17.15-kor a Kicsid Gábor Sportcsarnok előtti téren. Bővebben a zoldnap.info-n.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön mától 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai utcai Dr.Max (Sensiblu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 312 0493). Szombaton és vasárnap napközben a bevásárlóközpontokban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).

Röviden

MÓDOSÍTOTT AUTÓBUSZ-ÚTVONALAK. A Multi-Trans Rt. értesíti az utasokat, hogy Sepsiszentgyörgyön a központban bevezetett forgalomkorlátozás miatt az autóbuszok útvonala szeptember 23-án, szombaton 8 és 17 óra között a következőképpen módosul: a Szemerja negyedből a vasútállomás irányába az összes járat a Kriza János utcán keresztül közlekedik, a Lábas Ház megállóhely nem üzemel, de ideiglenes megállóhely létesül a törvényszék előtt, és a sugásfürdői járat is innen indul. A vasútállomástól a Szemerja negyed irányába az összes járat a Kriza János utcán keresztül közlekedik, az Erzsébet park és Református templom (BRD) megállóhelyek nem üzemelnek, fel- és leszálláshoz a törvényszék előtti megállóhelyet lehet használni.

PARNASSZUS IRODALMI KÖR. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében szombaton 18 órakor a Józsa Attila vezette irodalmi kör meghívottja Both Erzsébet magyartanár, aki Polcz Alaine élete és munkássága címmel tart elő­adást.

ÁRAMSZÜNET. Ma és hétfőn, 25-én 8–16 óráig Sepsibükszádon, Mikóújfaluban és Málnásfürdőn szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma és hétfőn Zágonban. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ZALÁNI SZILVÁS NAP. Szeptember 24-én, vasárnap 12 órakor főzőversennyel kezdődik Zalánban a szilvás nap, ahol meg lehet kóstolni hagyományos készítményeket (szilvás gombóc, szilvaíz, szilvapálinka). A gyermekeknek is lesznek különböző foglalkozások, vetélkedők. A jó hangulatot a bodoki Reménység Furulyacsoport, a mikóújfalusi Nagykürt Fúvóegyesület és a Zöld Fenyőcske Néptáncegyüttes biztosítja. Lesz tábortűz és szalonnasütés, a rendezvény táncmulatsággal zárul a helyi kultúrotthonban.

KÓRUSTAGOKAT VÁRNAK. A sepsiszentgyörgyi Vox Humana kamarakórus az új évad kezdetén tagfelvételt hirdet. Jelentkezni rövid bemutatkozással együtt a studioroland@yahoo.com e-mail-címen vagy messengeren lehet.