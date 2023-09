Újabb gázrobbanásos katasztrófa

Következő írásunk

Miközben a miniszterelnök és a pénzügyminiszter is a kormányzati felelősségvállalással elfogadandó, a költségvetés kiegyensúlyozását célzó, az adórendszert méltányos alapokra helyező intézkedések előnyéről beszél, sőt, az államfő is azt üzente New Yorkból, hogy előrelépést jelentenek a kormány által kidolgozott deficitcsökkentő intézkedések, mivel Romániában rendszerszintű problémák vannak ezen a téren, a bejelentett intézkedések máris tüntetéseket váltottak ki, a szakszervezet szerint az intézkedéscsomaggal nem érhetők el az adóreform célkitűzései, a parlamenti ellenzék összefogásra szólít egy bizalmatlansági indítvány beterjesztéséhez, és kedvezőtlenül véleményezte a Gazdasági és Szociális Tanács is a kormánynak az adótörvénykönyv módosítását célzó tervezetét.