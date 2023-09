Lengyelország hátat fordít Ukrajnának?

Morawieckitől azt kérdezte a műsorvezető, hogy a kormány fontolgatja-e az Ukrajnának szánt segítség csökkentését az ukrán gabonaexport körüli feszültség miatt. Lengyelország segíti Ukrajnát „az orosz barbárok” feletti győzelem elérésében, de a kormány nem egyezhet bele a lengyel piac destabilizálásába – válaszolt Morawiecki. Lengyelország továbbra is fenntartja az ukrán áruk tranzitját saját területén keresztül. A varsói kormány „nem fogja kockázatnak kitenni Ukrajna biztonságát”, továbbra is betölti szerepét a délkelet-lengyelországi Rzeszówban az Egyesült Államok és a NATO közreműködésével üzemelő logisztikai központ. Nagyon találónak nevezte Morawiecki a lengyel elnöknek az ENSZ-közgyűlés keddi ülésszaka során újságíróknak tett nyilatkozatát, melyben Andrzej Duda egy vízben fuldokló emberhez hasonlította Ukrajnát. „Mindenki, aki valaha is mentett fuldoklót, tudja, hogy ez rendkívül veszélyes, mert a fuldokló őt is a mélybe ránthatja magával” – fogalmazott Duda. Morawiecki hozzáfűzte: Ukrajna mentségére éppen azt lehet mondani, hogy „egy bestiális orosz támadás ellen védekezik (...) ez teljesen példátlan helyzetet teremt, olyat, amilyennel a második világháború óta nem szembesültünk”.

Arra a kérdésre, hogy Lengyelország továbbra is támogatni fogja-e fegyverrel Ukrajnát, Morawiecki úgy válaszolt: Lengyelország jelenleg nem szállít semmilyen hadfelszerelést Ukrajnának. „Most mi magunk fegyverkezünk fel, a legkorszerűbb fegyverekkel” – fogalmazott.

Tegnap délelőtt Piotr Müller lengyel kormányszóvivő a PAP lengyel hírügynökségnek válaszolva pontosította Morawiecki nyilatkozatát. Szavai szerint Lengyelország „kizárólag a korábban megbeszélt, ezen belül az Ukrajnával aláírt szerződésekben rögzített lőszer- és fegyverszállításokat valósítja meg”. Példaként említette a Krab önjáró tüzérségi lövegek szállításáról szóló szerződést, amelyet a lengyel fegyveripar által 1989 után kötött legnagyobb külföldi ügyletnek minősített. Az ukrajnai háború első hónapjaiban Varsó Ukrajna védelme szempontjából kulcsfontosságú felszerelést – harci járműveket, repülőgépeket, lőszert – szállított Kijevnek. Müller egyúttal kifogásolta, hogy az ukrán fél „egy sor teljesen elfogadhatatlan nyilatkozatot és diplomáciai gesztust tett” az utóbbi napokban.

Ukrajna hétfőn panasszal fordult a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO), amiért három európai uniós tagország – Magyarország, Lengyelország és Szlovákia – az Európai Bizottság múlt heti döntésének ellentmondva fenntartotta az ukrán gabona importjára vonatkozó tilalmát. A lengyel importtilalom az ukrán búzát, kukoricát, repcét és napraforgómagot érinti. Szerdán több lengyel politikus bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az ENSZ ülésszakán kedden elhangzott, az ukrán gabonaexportot tiltó országokat „színlelt szolidaritással” és „gabonathriller megvalósításával” vádoló szavait.