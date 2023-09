Koldusáron vásárolják fel a gombák királyát

Az utóbbi időben a Kommandó-közeli erdei utak szélén nagyon sok autót lehet látni, köztük szép számban moldvai megyékben bejegyzetteket is. Ennek oka, hogy megjelent a gombák királya, azaz a medvegomba (ízletes vargánya) őszi termése, mely sokaknak jövedelemforrást jelent.

A kommandói lakosok jelentős része az erdei gyűjtögetésből származó bevételekkel egészíti ki a nyugdíjat, a szociális segélyt vagy az alacsony fizetéseket. Így hát, aki élelmes, nyár elejétől késő őszig az erdőt fürkészi, málnát, gombát, áfonyát vagy piros kokojzát (egyes vidékeken vörös áfonyának nevezik, tudományos neve: Vaccinium vitis-idaea L.) gyűjtöget, amit elad a faluba látogató turistáknak, illetve a nagybani felvásárlóknak.

Jelenleg egy fogarasi nagybani felvásárló cég több begyűjtő központot is működtet Kommandón. Az egyikben, ahol Alezo Rémám Kornélia a megbízott, megtudtuk: az első osztályú medvegomba kilogrammjáért 20 lejt, a másod- és harmadosztályúért 2 lejt fizetnek a gombászóknak. „Naponta mintegy 50–70 kg medvegombát hoznak be az emberek. Ez nagyon kevés ahhoz képest, hogy más években – amikor jó termés volt – egyetlen többtagú család hozott be ugyanennyit” – mondja a felvásárló hölgy.

A medvegombának kétszer van szezonja egy évben: nyáron és ősszel. Az időjárás is alapvetően befolyásolja, hogy mennyi terem egy adott évben. Amikor nincs belőle túl sok, az ára magas – volt év, amikor 40–60 lej között mozgott egy kg ára. Most is többet érne, mint 20 lej/kg, mert sokat kell bóklászni, amíg pár kilót összegyűjt egy ember, mondják a helybéliek.

A Vrancea és Buzău megyeieknek viszont megéri Kommandó környékén gombászni. Amikor a hét elején Kommandón jártunk, a Toplica-patak melletti tisztáson egy gombászó csapattal találkoztunk. Két Vrancea megyei rendszámú autóval voltak. Éppen pakolták be az aznapi „zsákmányt” – négy, gombával teleszedett, 15 literes ovális festékes vedret –, ők mondták, hogy nekik nem éri meg a kommandói begyűjtő központokban eladni a gombát, mert lakhelyükhöz közel is van felvásárló, ott 50 lejt fizetnek egy kilóért, így a benzin ára megtérül, pénzük is marad jócskán.