Drágakő a Szent Mihály-hegyen

Kézdiszék egyik legjelentősebb barokk épülete pár éve áll felújítás alatt, a munkálat során kívül-belül megújult a műemlék épület, látszik már, hogy igazi turistacsalogató látványossággal gazdagodik a környék; és nem csak a templom maga szép, hanem a kilátás is csodálatos e helyről.

A beavatkozás nyomán megújult a templom, régi pompájába öltözött a várfalba ékelt, az előbbitől különálló torony is, melynek kupolájára tetszetős rézburkolat került. Az udvarban járdákat alakítottak ki, megoldották az esővíz elvezetését. Bár úgy tűnt, hogy a várfal felújítására nem lesz pénz, csak megoldódni látszanak a dolgok: a falat több helyen nemhogy kijavították, hanem le is meszelték. Ezzel párhuzamosan a két bástya is visszakapja a régi pompáját.

Hölgyes Pál Zsolt lemhényi plébánostól megtudtuk: szerdán a templomban ott voltak azok a szakemberek, akik a felújított orgonát a helyére szerelték. Kedd este más rendkívüli dolog is történt: először kapcsolták fel az esti külső világítást a templomnál, távolról is csodás látványt nyújt a hegytetőn fényárban úszó épület.

„A felújított templom újraszentelésére november 4-én 11 órától kerül sor, az eseményre számos más méltóság mellett mons. dr. Kovács Gergelyt, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség érsekét is meghívtuk és várjuk” – mondta el Hölgyes Pál Zsolt.