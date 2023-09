Őshonos nemzeti kisebbségnek, nyelvcsoportnak tekintjük azt a közösséget, amely Európa átalakulásának, a határok újrarajzolásának következtében vált kisebbséggé saját szülőföldjén. Őshonos nemzeti, nyelvi kisebbség az a közösség is, amelynek nincs saját állama, anyaországa. Hogy milyen lehetőségei vannak a fennmaradásra a XXI. században egy ilyen közösségnek, hogyan tud megmaradni szülőföldjén, hogyan tudja ápolni anyanyelvét és sok más témához kötődő kérdésről beszélgetnek a meghívottak. Házigazda Kulcsár-Terza József képviselő, a Magyar Polgári Erő elnöke.

Az eseményt színesíti Huszár Szilamér, a Székelyföldi Magyar Újságírók fotószakosztálya koordinátorának Lenyomat című, Hetében készült fotókiállítása.

Könyvbemutató

ANTALKA ÁGOTA Lélekfor­máló(k) című könyvét Sepsiszentgyörgyön a LibriM Könyvudvarban (Gróf Mikó Imre utca 7. szám) Király István, a Mentor Könyvek Kiadó vezetője mutatja be szeptember 26-án, kedden 18 órától.

SZÉKELY ÁRPÁD Tündérvár és Istenháza című fotóalbumának vetítéssel egybekötött bemutatójára szeptember 27-én, szerdán 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előadótermében.

Színház

m studio. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház 27-én, szerdán 21 órától az egykori Bodok Szálló parkolójában Fire Flow című tűzzsonglőr-előadását játssza; rendező-koreográfus: Andrei Oțetaru, időtartam: 30 perc; jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók.

VENDÉGELŐADÁS. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Caravaggio című előadásával szep­tember 29-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön vendégszerepel a Háromszék Táncstúdióban. Rendező: Visky Andrej. Jegyek a központi jegyirodában kaphatóak 30 lejért. Telefon: 0267 312 104.

Kiállítás

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával hozta létre a Nő létére című, Ballun Viktória, Kovács Csonga Anikó és Kun Fruzsina alkotásait felölelő képzőművészeti kiállítást, melynek megnyitójára szeptember 26-án, kedden 17 órakor kerül sor az Árkosi Kulturális Központban, Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 6. szám alatt. A kiállítás kurátora: Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. A különleges képzőművészeti anyag három hétig, október 17-ig tekinthető meg.

Eva FilmMakers Fest

Szeptember 22–28. között zajlik Sepsiszentgyörgyön az Eva FilmMakers Fest harmadik kiadása, Románia egyetlen, kizárólag női filmeseknek szóló filmfesztiválja. A rendezvénybe a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet a következőkkel kapcsolódik be: A maga természete szerint és szabadon című film vetítése ma 17 órától a Művész moziban; Memento Mori. A váci legenda című film vetítése szeptember 26-án, kedden 20.30-tól szintén a Művész moziban.

Pályázat fiataloknak

Légy te is Háromszék kis vagy nagy történésze! Coroi Artúr történész emlékére a Székely Mikó Kollégium Alapítvány és a Székely Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Háromszék az én hazám címmel. A háromszéki települések múltjához-jelenéhez kapcsolódó pályázatot középiskolások és egyetemi hallgatók számára hirdetik meg. Négy témakörben lehet jelentkezni, amelyekhez a szervezők útmutatókat biztosítanak. A pályázat részleteiről a 3szék az én hazám Facebook-oldalon lehet tájékozódni, s érdeklődni lehet a szekelymiko.alapitvany@gmail.com e-mail-címen is. Jelentkezni a megadott felületeken lehet október 10-ig. Az első három helyezett pénzjutalomban részesül, a díjazott dolgozatok nyomtatásban is megjelennek.

Mozgásfotó-műhelymunka

Október 5–16. között a Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsának közös szervezésében ismét megrendezik a Visor – Székelyföldi Fotófesztivált, amelynek egyik izgalmas programpontja Feleki István fotóművész Trans-paysage című tárlata lesz. A fotográfia szerelmeseinek a kiállított munkák megtekintése mellett lehetőségük adódik részt venni egy különleges műhelymunkán is a fotóművésszel, amelyen a mozgásfotózás trükkjeit, fortélyait sajátíthatják el. A műhelymunka időpontja: október 7., 15 óra, a Kovászna Megyei Művelődési Központ konferenciaterme. Részvételi feltételek: alsó korhatár 16 év; olyan fényképezőgép, amelyen manuálisan állítható a fényérzékenység (ISO), zársebesség (SHUTTER) és a rekeszérték; a műhelymunkára, kérik, vigyenek laptopot is. Regisztrálni szeptember 30-ig lehet, űrlap kitöltésével. Érdeklődni a Kovászna Megyei Művelődési Központnál.

Tortoma Önképzőkör

Szeptember 26-án, kedden 19 órától az évadnyitó találkozón a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Számba véve az eddigi gyűjtést és történteket… címmel bemutatják a Művelődés közművelődési havilap tizennégy ismeretterjesztő írást/tanulmányt magában foglaló Erdővidék című mellékletét. A szerkesztők és a szerzők közül jelen lesznek: Benkő Levente főszerkesztő (Magyarvista), Boér Hunor könyvtáros-muzeológus (Sepsiszentgyörgy), Csiszér Levente geográfus, a Sapientia – EMTE adjunktusa (Barót), Dobra Judit tanár (Sepsiszentgyörgy), Hoffmann Edit történész-muzeológus (Barót), Kisgyörgy Zoltán geológus-újságíró (Sepsiszentgyörgy), Lakatos Csilla néprajzkutató (Barót), Préda Barna néprajzkutató, helytörténész (Zalánpatak), Rostás-Péter Emese szerkesztő (Kolozsvár), Sütő István faipari szakmérnök, népművész (Vargyas). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező. A kiadvány ingyenes, a helyszínen beszerezhető.

Hitvilág

ELŐADÁS. Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára, négy gyermek édesanyja, számos könyv szerzője Sepsiszentgyörgyre látogat a Krisztus Király-plébánia és a Háló Egyesület vendégeként. Szeptember 30-án, szombaton 16 órától a Krisztus Király-templomban tart előadást Önbizalom, önbecsülés a nevelés tükrében címmel.

CSERKÉSZTOBORZÓ. A 40-es számú Szent György Cserkészcsapat negyedik osztályosoktól hetedik osztályosokig tanulókat vár, akik cserkészek szeretnének lenni. Kezdési időpont: október 6-án, pénteken 17 órától a sepsiszentgyörgyi központi Szent József-plébánián. Ha cserkész szeretnél lenni, ott a helyed! A cél: játékosan tanulva, Isten, haza és embertárs szolgálatában.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai utcai Dr.Max (Sensi­blu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 312 0493). Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 8-tól 16 óráig Sepsibükszádon, Mikóújfaluban és Málnásfürdőn szünetel az áramszolgáltatás. * Zabolán javítási munkák miatt 27-én és 28-án 9–15 óráig nem lesz villanyáram.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Zágonban, kedden Papolcon, szerdán Barátoson, csütörtökön Pákéban és Orbaiteleken, pénteken Zabolán. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

KÓRUSTAGOKAT VÁRNAK. A sepsiszentgyörgyi Vox Humana kamarakórus az új évad kezdetén tagfelvételt hirdet. Jelentkezni rövid bemutatkozással együtt a studioroland@yahoo.com e-mail címen vagy messengeren lehet.

NYÍLT NAP. A Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretében működő baróti Közösségi Szolgáltatási Komplexum idén 12. alkalommal tartja meg a fogyatékkal élő gyerekek világnapját, amely egyben nyílt nap is az intézményben. A cél felhívni a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára, a másság elfogadására. Erre az eseményre szeretettel meghívnak minden érdeklődőt szeptember 26-án, kedden 10 órától Barótra, a Petőfi Sándor utca 8. szám alá.