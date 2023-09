„Izgalmasak és szorosak voltak ezek a versenyek, ezért számomra a győzelmek még értékesebbek. Pénteken az utolsó kanyarban sikerült megelőznöm az élen haladó vetélytársat, így megszereztem zsinórban a nyolcadik bajnoki címem a Cross Country Eliminator országos bajnokságon. Szombaton az első körben az élre álltam, viszont a hajrá érdekesen alakult, mivel a francia rivális utolért és megelőzött. A cél előtt száz méterről sikerült visszavennem az első helyet, végül pedig sprintbefutó döntött. Örülök, hogy a Balkán-bajnokságon is címet védtem, illetve az, hogy a nemzetközi viadalt is az első helyen zártam, azt jelenti, hogy harminc olimpiai kvalifikációs pontot gyűjtöttem. A Román Kupa utolsó szakaszát is megnyertem, összesítésben azonban csak ezüstérmet szereztem” – mondta a 27 éves háromszéki kerékpáros.

Eredmények: * XCE, országos bajnokság: 1. Molnár Ede (Dinamo-BikeXpert-Superbet Racing Team) 1:19.781 perc, 2. Roberto-Dumitru Burța (CSU Scott) 1:20.805, 3. Vlad-Nicolae Dobre (PlayBike ProCycling Team) 1:31.419 * XCO, Balkán-bajnokság: 1. Molnár Ede (Románia) 1:25:02 óra, 2. Akçam Furkan (Törökország) 1:30:32, 3. Alekszandar Milosevszki (Észak-Macedónia) 2:03:23 * Román Kupa, ötödik szakasz: 1. Molnár Ede 1:25:02 óra, 2. Roberto-Dumitru Burța 1:32:18, 3. Vlad-Nicolae Dobre 1:37:08 * MTB Academy Cup XCO: 1. Molnár Ede 1:25:02 óra, 2. Nathan Celie (Franciaország) 1:25:03, 3. Akçam Furkan 1:30:32. (miska)