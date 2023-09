Az évfordulós ünnepség már pénteken megkezdődött a meghívott iskolák tanárainak, lelkészeinek szakmai megbeszélésével, a diákpresbitériumok tanácskozásával és az alkalomból kiadott emlékkönyv bemutatásával. A kiadványban a jelenleg ötszáz óvodást, iskolást számláló kollégium egykori diákjai emlékeznek az iskolaévekre, tanítók, tanárok idézik fel egy-egy jeles esemény mozzanatait, bemutatkozik a kórus és a diákújság szerkesztősége.

A szombati ünnepség az iskolazászlók felvonultatásával kezdődött, kivonuláskor is a zászlóké volt a főszerep, ezzel is jelezve, hogy minden kollégiumnak megvan a saját szimbóluma, jelvénye, jelszava, jelmondata. Én vagyok az út, az igazság és az élet (János 14,6) – ez a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium hitvallása. Incze Zsolt, a Sepsi Református Egyházmegye esperese liturgiai szolgálata után, ft. Kató Béla kimondatlanul is ehhez az úthoz igazította igehirdetésének a mondandóját. Isten őrzőket, vezetőket, nevelőket rendel az emberek mellé, hogy vezessék el őket Krisztushoz, ez a feladatuk azoknak a pedagógusoknak is, akik tudatosan választják vagy valamiképpen belesodródnak ebbe a hivatásba, és a keresztyén nevelés mellett döntenek. Elvezetik a gyermekeket egy úton, majd el kell engedniük a kezüket, és az a nagy próba, hogyan állják meg helyüket az életben, meglátszik-e rajtuk ennek a tanításnak, nevelésnek a szellemisége – összegezhető az igei magyarázat.

Zászlós felvonulás

Bethlen-díj

A kolozsvári, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi, nagyenyedi, szatmárnémeti, zilahi, sepsiszentgyörgyi és nagyváradi református iskolák mellett a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumban és a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban működnek református osztályok. Ez az iskolahálózat óvodától a technikumi képzésig közel hatezer diákot számlál, az oktatási kínálat 2014-ben a kolozsvári szakképzéssel bővült. Idén ennek a kezdeményezésnek és a református szakoktatás megszilárdításának két kiemelkedő személyisége kapta a Bethlen-díjat.

Menyhárt Ibolya kolozsvári mérnök tanár és Kovács Tibor korábbi iskolalelkész, jelenlegi mezőpaniti református lelkész munkásságát, elhivatottságát Nagy Tibor Sándor, az egyházkerület tanügyi referense méltatta, a díjakat Kató Béla és Ambrus Attila gondnok adta át.

A díjat Bethlen János (1613–1678), erdélyi kancellár, történetíró, az egykori Székelyudvarhelyi Református Kollégium megalapítója életműve alapján a Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium vezetősége javaslatára hozta létre 2004-ben a zsinat nevelésügyi bizottsága.

Kató Béla: Nehézségekben egyedül a hitre lehet támaszkodni

A jó földbe vetett mag

A díjátadás után köszöntőbeszédek következtek, amelyeket a rendezvény házigazdájaként Egyed Júlia iskolalelkész vezetett fel.

A régi református iskolák patinája ragyog fel a harminc éve újraalakult sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumon, és ez a szelíd, csendes, múltból fakadó sugárzás erőt adó – hangsúlyozta Antal Annamária, aki egy esztendeje vezeti a kollégiumot. Ez a fény nem függ a tapintható valóság paramétereitől, nem függ a történelmi és politikai fordulatoktól, bírósági döntésektől, az épület tulajdonjogától, a telekkönyvi bejegyzésektől, az építőanyagoktól, mert ez a fény más dimenziókból sugároz, a szellem erősebb és időtállóbb, mint a kő, ezért nem mérhető emberi mércével – mondotta. Az igazgató rövid idő alatt megtapasztalta, hogy az iskola tanárai, lelkészei nemcsak az elmét, de a lelket is kitartóan pallérozzák. Tegyük hozzá, ez a szellemiség minden bizonnyal a korábbi iskolavezetőknek is köszönhető: Bustya János (1993–2003), Pető Mária (2003–2011), Csurulya Edit (2011–2017) és Berekméri Annamária (2017–2022).

A jó földbe vetett mag meghozza a gyümölcsét, ez történt a Református Kollégiummal is – mondta Egyed Sándor. Az iskola lelkész tanára a tőle megszokott humorral, a diákok iránti szeretettel szólt a templomi közösséghez. Elmondta, a Refinek nemcsak szellemisége, hanem lelke is van, ezt jelenleg is naponta tapasztalja. A kollégium indulása után két évvel csatlakozott a tanári közösségéhez, akkor, amikor csak két osztály működött kevesebb mint ötven diákkal. Később engedélyt kaptak két kilencedik indítására, 1998-ban megkezdte működését egy református osztály a Váradi József Általános Iskolában, 2012-ben elindult az elemi tagozat a Kós Károly-tervezte épületben, itt idén két előkészítő osztályban tanítanak, időközben kiteljesedett a gimnáziumi tagozat, 2014-ben a kollégium átvette a Kőrösi Csoma Sándor Óvodát.

Megtartó közösségben

A magyarországi református iskolák részéről az ünnepelt kollégiumot Ábrám Tibor, a miskolci Lévay József Református Gimnázium igazgatója köszöntötte. Egy magyar nemzet és egy református egyház van, és az ilyen ünnepeink a hálaadásról szólnak, céljuk pedig, hogy megerősödjünk az Isten szerinti jóban, és megerősödjön az egység nemzetünkben, református magyarságunkban – mondotta.

A huszonegyedik század történéseit figyelembe véve nem magától értetődő, hogy működik egyházi iskola, nemcsak az állam által meghatározott nevelési és oktatási feladatokat végzi, hanem segíti diákjai hitre jutását, hitbéli megerősödését is. Az sem magától értetődő, hogy ezt magyarul teheti – erről Kiss Imre megyei főtanfelügyelő beszélt. Az elmúlt időszakban számtalanszor megtapasztalhattuk, hogy a mindenkori elnyomó hatalmak intézkedései a kereszténységet és az anyanyelvű oktatást támadták, mert tudják, a nemzet lelke a hit és a tudás – hangsúlyozta. Kiss Imre méltatta a keresztyén értékrend szerinti nevelést, a jóságra, szeretetre, egymás megbecsülésére és segítésére való nevelést, de a tudás gyarapítása és a szilárd értékrend megalapozása mellett fontosnak tartja a hazaszeretetre való nevelést is. Az új tanév nehézségeket rejt magában: új oktatási törvény, új rendelkezések, nagy átszervezések előtt állunk, de a legérintettebbek sem tudják, mit hoz a jövő – mondotta. Ennek ellenére hiszi, a nehéz­ségek új erőket szabadítanak fel és jobb teljesítményre ösztönöznek.

Tanárainak, diáktársainak mondott köszönetet Bartha Nóra tizenegyedikes diák, aki hálás azért a közösségért, amely nem engedi elfelejteni, honnan jöttek és hová tartoznak.

A meghívott iskolák igazgatói, aligazgatói, lelkészei, az Erdélyi Református Egyházkerület elöljárói, helyi meghívottak, a kollégium jelenlegi és nyugalmazott tanárai, sepsiszentgyörgyi református lelkipásztorok, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége képviselői részvételével tartott ünnepség zárómozzanataként elhangzott a Református Kollégium diákjainak és a Refsonor kórusnak Láttam őt című verses-zenés összeállítása, karvezető Szilágyi Andrea. A Kató Béla által mondott áldás után a közösség elénekelte nemzeti imánkat, s a zászlóvivő diákok kivonulásával ért véget a rendezvény.