Mozgó délelőtt és délután Kézdivásárhelyen

A Csipkerózsika Óvodában több tevékenységet tartottak. Az intézmény igazgatónője elmondta: azért szervezik meg a rendezvényt, hogy a kiskorúakban tudatosítsák a mozgás fontosságát, és azt, hogy vannak alternatívák – így például a biciklizés – a mindennapi közlekedésben. „Sikerült a szülőket is bevonni, de olyan kollégánk is volt, aki Oroszfaluból vagy éppen Szentkatolnáról biciklizett be. Reggel a nagycsoportosok fogadták a kisebbeket, egy-egy kitűzővel jutalmazva azokat, akik gyalog vagy biciklivel jöttek óvodába. Ez az a nap, amikor megszerezhetik az ovijogsit is, levizsgázva az intézményünk forgalmi tanpályáján. Ezt megelőzően a héten gyakoroltak a gyerekek, tanulva a főbb közlekedési szabályokat és a forgalmi táblák jelentését” – magyarázta Gáspár Edit, az óvoda vezetője. A nap folyamán több, a mozgásra kihegyezett tevékenység is zajlott az intézményben.

Délután fél hattól a Kicsid Gábor Sportcsarnok elől startolt el a Zöld Nap Egyesület és a kézdivásárhelyi sportiroda szervezésében tető alá hozott kerékpáros felvonulás. Ezt a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése céljával szervezték a céhes városban az Európai Mobilitási Hét alkalmával. Az idei kampány egyik hosszú távú célkitűzése a fenntartható közlekedési megoldások bevezetésének népszerűsítése, ösztönözve a lakosokat, hogy próbálják ki a gépkocsihasználat helyetti módozatokat. A több mint száz bringás felvonult a város több utcáján, tiszteletkört téve a Gábor Áron téren is.

Mindkét rendezvény a helyi rendőrség és a rendőrség forgalmi osztályának a bevonásával zajlott.